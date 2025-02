Dopo l’eliminazione al Grande Fratello, Alfonso D’Apice è tornato attivo sul suo profilo Instagram. L’ex gieffino napoletano, dopo la fine della travagliata storia d’amore con Federica Petagna, ha intrapreso una frequentazione con Chiara Cainelli. I due, operò, sono stati costretti a separarsi dopo la decisione del pubblico di eliminare l’ex volto di Temptation Island. Con un post su Instagram, Alfonso ha tracciato un bilancio della sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia.

Il post di Alfonso D'Apice

“Termina così una fantastica avventura. Sin dal primo giorno ho dato tutto me stesso, sono entrato in casa con la voglia di farmi conoscere e non mi sono mai tirato indietro, nemmeno per un attimo. Ho scelto di essere reale, sincero e trasparente. Non rimpiango nulla, perché ogni scelta l'ho fatta sempre con il cuore. E anche ora, da qui, continuerò sempre a dire la verità". Con queste parole Alfonso D'Apice ha rotto il silenzio sui social dopo la sua eliminazione al Grande Fratello. L'ormai ex concorrente è tornato nella sua città, Napoli, ma le prime ore fuori dalla casa non sarebbero state facili, ha spiegato: "Queste prime ore fuori dalla casa sono state veramente difficili per me. Tornando, ho capito tante cose che analizzerò con calma. Ringrazio tutti voi che mi avete supportato tantissimo e continuate a farlo. Ne sono onorato. Vi chiedo umilmente scusa se non sto rispondendo, ma vi prego di capirmi: sono frastornato da questo mix di emozioni e anche di delusioni. Presto mi riprenderò e mi vedrete solo con il sorriso! Vi amo e vi abbraccio tutti". Al termine del messaggio ha poi aggiunto un "post scriptum": "Chiaretta mi manca tanto".

Nella casa del Grande Fratello, nel frattempo, Chiara si sta godendo la sua permanenza. Ieri sera, durante una chiacchierata con Amanda e Maxime, ha detto la sua sull'assenza di Alfonso: “Ogni tanto mi viene, lo penso. Però in realtà è un gioco, non è morto nessuno. Se sta male, però, mi piacerebbe stare con lui”.