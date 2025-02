Nel corso della puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, giovedì 20 febbraio, Alfonso D’Apice è tornato nella Casa dopo l’eliminazione, e ha potuto riabbracciare Chiara Cainelli.

“Ti aspetto fuori, mi manchi tantissimo. Scusami se non te l'ho detto in Casa, ma ho capito bene ora che sono uscito che ti amo tantissimo”, ha detto l’ex gieffino, venendo immediatamente ricambiato dalla fidanzata. “Le nostre idee sono giuste, quindi continua per la tua strada, vai più avanti possibile e non ti fidare”, prosegue Alfonso, che poi aggiunge: “Io ho fatto un errore dettato dalla pressione che c'è qui in Casa e volevo dimostrare che le mie idee erano giuste. Questo lo confermo, ma dovevo andare più piano e non così forte”.

Intanto, stando ad una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, dopo la sua eliminazione dal GF, Alfonso D’Apice avrebbe ricontattato la sua ex Federica Petagna, attualmente impegnata in una relazione con Stefano Tediosi. “Deia mia cugina conosce Federica. Mi ha detto che Alfonso l’ha sentita dopo essere uscito dalla Casa. Tutto molto strano e Stefano allo scuro”. Al riguardo, Amedeo Venza ha aggiunto: “Più che altro lui avrebbe scritto a lei. Ma lei non vuole saperne nulla e avrebbero discusso”.