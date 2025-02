Ieri sera è andata in onda la trentatreesima puntata stagionale del Grande Fratello, durante la quale Maxime Mbanda ha dovuto lasciare definitivamente la Casa. Poi, spazio alla storia d'amore tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, messa in discussione da alcune rivelazioni fatte da Alfonso D'Apice. Per quanto riguarda gli ascolti, i numeri del reality show condotto da Alfonso Signorini sono risultati in calo rispetto alla puntata dello scorso lunedì.

Di seguito i dati Auditel della serata di giovedì 20 febbraio 2025 pubblicati da DavideMaggio.it:

Nella serata di ieri, giovedì 20 febbraio 2025, su Rai1 l’ultima puntata della fiction Un Passo dal Cielo 8 ha interessato 4.233.000 spettatori pari al 23.3% di share. Su Canale 5 – dalle 21:29 all’1:24 – Grande Fratello 18 ha appassionato 1.994.000 spettatori con uno share del 15.1% (Night: 913.000 – 25.6%, Live: 544.000 – 16.8%). Su Rai2 Detectives: Casi risolti e irrisolti intrattiene 568.000 spettatori pari al 3.1% (presentazione di 5 minuti: 370.000 – 1.7%). Su Italia1 Harry Potter e il Principe Mezzosangue incolla davanti al video 1.078.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 preceduto da una presentazione di 15 minuti (1.046.000 – 4.9%), Splendida Cornice segna 1.187.000 spettatori e il 6.9% (con ospite Carlo Conti). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 888.000 spettatori (6.1%). Su La7 PiazzaPulita raggiunge 854.000 spettatori e il 6%. Su Tv8 l’incontro di Europa League Anderlecht – Fenerbahce ottiene 330.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove – dalle 21:36 alle 23:42 – Only Fun – Comico Show, raduna 674.000 spettatori con il 3.7% (Battute Finali: 500.000 – 4.3%).