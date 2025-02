Nel corso della puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, giovedì 20 febbraio, Alfonso Signorini ha indagato sul rapporto tra Lorenzo Spolverato e Chiara Cainelli. I due, pur essendo impegnati rispettivamente con Shaila Gatta e Alfonso D’Apice, sono stati “pizzicati” a stingersi la mano sotto al tavolo. Un gesto che non è passato inosservato all’occhio attento delle telecamere.

Il materiale, però, non finisce qui. Sì, perché nel corso della trentatreesima puntata del GF sono emersi anche alcuni like sospetti di Lorenzo sul profilo social di Chiara: i cuoricini del concorrente sono numerosi, anche se risalgono al 2020. Per questo, Signorini ne ha approfittato per parlarne non solo con i diretti interessati, ma anche con i rispettivi partner: Shaila e Alfonso, rientrato proprio in Casa per fare una sorpresa a Chiara.

"Si parla di una particolare intesa che ci sarebbe tra te e Chiara - insiste il conduttore -, anche in tempi non sospetti". L'episodio citato dal conduttore è quello che vedeva Shaila che aveva già esternato il suo disappunto sul rapporto tra il fidanzato e Chiara. Quest'ultima, però, smentisce categoricamente ogni gossip: "Siamo solo amici". Spolverato, invece, resta senza parole alla domanda sui "Mi piace?": “Non lo so, non mi ricordo niente di questa cosa”. Shaila e Alfonso sembrano sereni. Sarà davvero così o questi dettagli rischiano di creare frizioni nelle due coppie?