Circa due settimane fa, Alessandro Rosica ha reso pubbliche alcune foto nelle quali si vede Yulia Bruschi con un ex tentatore di Temptation Island durante la notte di Capodanno. Tuttavia, non esistono prove circa un possibile tradimento a Giglio (attualmente "recluso" nella Casa del Grande Fratello) da parte dell’ex gieffina. A ciò si aggiunge che Yulia è stata anche accusata di aver rivisto il suo ex compagno Simone Costa, lo stesso che l’ha denunciata. La Bruschi, però, ha negato e smentito categoricamente: “Quel ragazzo del video è un amico di amici, in discoteca c’erano altre persone e hanno visto che non c’è stato nulla. Il mio ex invece lo vedo solo in contesti legali e basta”.

In realtà, Yulia e Simone si sono visti anche fuori dall’ambito legale, perché nei giorni scorsi sono uscite alcune foto dove si vedono i due in una pizzeria di Genova. Per questo motivo, Alfonso Signorini ha chiesto spiegazioni all’ex gieffina, che si è così giustificata: “I nostri avvocati ci hanno consigliato di avere buoni rapporti”.

Adesso, però, sulla storia tra Yulia e Giglio è stata sganciata un’altra bomba. Grazia Sambruna, nel corso di 361 Lounge, ha rivelato che la Bruschi avrebbe rivisto l’ex Simone anche in contesti molto più privati di ristoranti e pizzerie.

"Yulia Bruschi ha dormito con il suo ex compagno"

“Ho una chicca importante su Giglio. per me è inspiegabile che lui sia ancora nella casa, doveva uscire lui, era il più inutile tra quelli in nomination. Su Twitter ho letto una battuta che mi ha fatto troppo ridere, hanno scritto ‘l’ha votato la sua fidanzata con i bot per poter continuare a tradirlo’. Però battute a parte voglio dire una cosa, un uccellino mi ha cinguettato all’orecchio una cosa e questo uccellino è una fonte molto, molto certa, che lei in questo periodo non solo sta andando in pizzerie con il suo ex fidanzato Simone, ma che ci dorma anche insieme! Eh sì me l’hanno detto e non è solo una volta, è successo più volte.

Gli avvocati di entrambe le parti hanno consigliato ai due ex di esser in buoni rapporti, ma i rapporti sono fin troppo buoni. Erano uscite delle foto in pizzeria sulle quali lei aveva mentito per poi dire ‘no è vero, siamo andati a cena, ma gli avvocati ci hanno consigliato di avere rapporti civili’. Bene, ma adesso stiamo esagerando perché lei e Simone dormono insieme! La mia fonte è certa e lo ripeto”.

L'ex di Yulia spiffera: "Abbiamo dormito insieme"

A conferma di quanto rivelato da Grazia Sambruna, Riccardo Signoretti ha condiviso sul suo profilo Instagram un’anticipazione di un’intervista esclusiva rilasciata da Simone Costa, ex compagno di Yulia Bruschi, al settimanale Nuovo TV dal titolo: “Grande Fratello, Yulia giura di amare Giglio, ma l’ex spiffera: ‘E’ tornata a dormire con me!”.

“Uscita dalla casa due mesi fa, la Bruschi ha sempre detto di voler aspettare il suo Luca Giglioli, detto Giglio. Ma un uomo che la conosce bene svela dettagli scomodi. ‘Siamo andati a cena, a ballare e non solo’, confida Simone Costa, ex di Yulia. ‘E abbiamo anche dormito insieme’, aggiunge. Adesso chiede il confronto in diretta: ‘Lei non può tenere il piede in due scarpe’”.

La reazione di Yulia Bruschi

La Bruschi è tornata sui social e ha condiviso il messaggio di una fan: “Chi prova a toglierle il sorriso non capisce che persona meravigliosa è… sempre dalla tua parte qualsiasi cosa accada”. L’ex gieffina ha poi scritto: “Grazie perché chi mi conosce, sa! Non permetterò mai a nessuno di farmi passare per chi non sono. Non permetterò mai a nessuno che mi possa giudicare o addirittura affossare. So chi sono. So di essere nel giusto! Sempre a testa alta”.