Nonostante la ship Zelena sia ormai andata in archivio, e che Helena Prestes e Javier Martinez siano una coppia a tutti gli effetti, il rapporto che la modella brasiliana aveva instaurato con Zeudi Di Palma continua a far discutere nella Casa del Grande Fratello.

Nei giorni scorsi, l’ex Miss Italia ha commentato il rapporto tra Helena e Javier con Maria Teresa Ruta, e quest’ultima ha insinuato che la Prestes no fosse realmente presa da Zeudi, ma che la sua fosse una tattica di gioco basato sul rapporto instaurato da Dayane Mello e Rosalinda Cannavò al GF Vip 5: “Il nostro GF era delle Orsoline, mica si facevano queste cose… C’era Dayane che ha fatto la ship con Adua. La stessa cosa hanno fatto. Perché ti butti su Zeudi? Forse a Helena è balenata questa idea di fare la ship come Dayane con Adua per creare delle tensioni di gioco. Dayane ha baciato Adua”.

Le parole di Maria Teresa Ruta sono state commentate sia da Dayane Mello (leggi QUI) che da Rosalinda Cannavò, che ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia nella quale ha espresso il suo disappunto.

“Parentesi che c’entra ben poco… volevo ricordare a qualcuno, ogni riferimento è puramente casuale, che non mi chiamo più Adua, quindi chiedo gentilmente di chiamarmi Rosalinda e gentilmente di parlare ben poco di me, soprattutto di cose inerenti a quattro anni fa. La vita di tutti è andata avanti, ho una figlia meravigliosa, un compagno splendido, quindi anche meno”.