Al termine dell’ultima puntata del Grande Fratello, Helena Prestes è sbottata contro Zeudi Di Palma. Nel corso della diretta, la modella brasiliana ha avuto modo di vedere l’ennesima clip in cui l’ex Miss Italia ha messo in dubbio la veridicità della coppia formata con Javier Martinez, dicendo che è i due stanno insieme solo per “strategia e sess0”. Al termine della puntata, Helena è sbottata contro Zeudi dandole della “falsona” a cui importano esclusivamente i consensi del fandom Zelena. Tutto è iniziato quando la Di Palma ha portato un piatto di lasagne alla Prestes, circostanza che ha mandato su tutte le furie quest’ultima, che ha anche minacciato di abbandonare la Casa.

Shaila Gatta, acerrima “nemica” di Helena Prestes e “alleata” di Zeudi Di Palma ha assistito alla sfuriata della modella brasiliana. “Lei ora sta di nuovo carica, è fomentata dallo studio che la acclamava”, ha detto l’ex velina, la quale ha avuto anche da ridire anche sulla sorpresa che la Prestes ha ricevuto durante la puntata: “Le hanno dedicato spazio con la sorella per far vedere le sue fragilità, così viene amata un po' di più”. Shaila ha poi aggiunto: “Che falsa comunque. Ha questa finzione di dire che vuole buoni rapporti, ma quando può non aspetta un secondo ad attaccare. Dice che uso le persone, ma che vuoi? Fatti i cavoli tuoi, fatti una vita. Mamma mia è arrabbiata col mondo, ma come si fa? Rilassati”.