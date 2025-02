Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Come sempre in studio ci sarà Alfonso Signorini, che sarà accompagnato dalle due opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, e dall'esperta dei social Rebecca Staffelli. Di seguito le anticipazioni fornite da Federica Panicucci a Mattino 5:

Il televoto decreterà il nuovo eliminato. Un nuovo televoto flash decreterà la nuova finalista. Guenda Goria sarà protagonista di una sorpresa a sua mamma Maria Teresa Ruta.