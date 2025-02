Nelle ultime ore Lorenzo Spolverato è finito nuovamente nella bufera a causa di una proposta di scherzo che vedeva come “vittima” Helena Prestes, sua acerrima “nemica” tra le mura della Casa del Grande Fratello. Ovviamente, l’episodio ha scatenato la reazione furibonda dei fan della modella brasiliana, che si sono riversati sui social attaccando il modello milanese. Ma cos’è successo?

Nella giornata di ieri, mentre Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli si trovavano in cucina intente a lavare i piatti, a Lorenzo Spolverato è venuta l’idea di fare uno scherzo piuttosto pesante a Helena Prestes. Il fidanzato di Shaila Gatta ha guardato la sporcizia accumulatasi nel lavandino suggerendo alle due coinquiline di utilizzarla con uno scopo ben preciso: “La frulliamo e lo mettiamo nel bicchiere di Helena”, ha detto, scatenando la risata di Zeudi e Chiara.

Ovviamente, sui social è scoppiato un vero e proprio putiferio. “Si fa tanto la lotta contro il bullismo e il Grande Fratello non fa un bel niente, come sempre”, ha commentato un utente. E ancora: “Ma cosa vuole frullare e mettere nel bicchiere di Helena?”; “GF non avete mai mostrato questi bulli cosa fanno alle spalle e cosa dicono nei confronti di Helena, mesi di bullismo su Hele mai tutelata. Il programma è degenerato, avete sempre protetto questa gente”.