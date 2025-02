Tensione alle stelle tra Javier Martinez e Lorenzo Spolverato a poche ore dall’inizio di una nuova puntata del Grande Fratello. Il pallavolista argentino è apparso nervoso e insofferente, ammettendo di non tollerare più il modo di comportarsi del modello milanese. Secondo il fidanzato di Helena Prestes, il coinquilino avrebbe un modo di fare arrogante solo perché è già in finale e sa di essere costantemente ripreso dalle telecamere.

Nello specifico, Javier non ha gradito alcune battute di Lorenzo e l'ha sottolineato mentre si confrontava con i suoi amici in giardino. “Prima mi fa ‘ma questo cinghiale deve stare proprio qua?’”, ha esordito il concorrente argentino, raccontando dello screzio che ha avuto con Spolverato poco tempo prima. “Gli ho detto ‘ti da fastidio?’, e lui mi fa ‘No, no’. Poi guarda Shaila e dice ‘che paura’, e si sono messi a ridere - ha aggiunto Martinez -. Lui deve ringraziare che stiamo qui dentro, perché fuori non avrebbe lo stesso coraggio. Non farebbe queste cose, cento per cento”.

Tra Javier Martinez e Lorenzo Spolverato c'è una rivalità che va avanti dall'inizio di quest'edizione del Grande Fratello. Per un mese e mezzo, infatti, i due si sono contesi Shaila Gatta, ma alla fine a spuntarla è stato il modello milanese. Inoltre, alcune settimane fa, Lorenzo è stato scelto dal pubblico come primo finalista vincendo proprio la sfida con Javier.