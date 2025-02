Al termine dell’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 24 febbraio, Mariavittoria Minghetti ha ammesso di essere rimasta ferita dal comportamento di Tommaso Franchi dopo l’incontro di quest’ultimo con l’amata nonna Albamaria.

Tommaso Franchi ha ricevuto una bella sorpresa da parte della nonna Albamaria, una figura centrale nella sua vita anche a causa di alcune problematiche insorte durante la sua adolescenza. La nonna dell’idraulico toscano ha cercato di sostenere il suo nipote preferito con tante parole di incoraggiamento, ma non ha speso nessuna parola positiva nei confronti della sua fidanzata, Mariavittoria Minghetti.

Nelle ultime settimane, il rapporto tra i due gieffini si è un po’ incrinato a causa delle rivelazioni di Alfonso D’Apice prima della sua eliminazione, che hanno messo in crisi il rapporto scatenando la gelosia del giovane Tommaso. Interpellata da Alfonso Signorini, dopo aver ammesso di non voler conoscere Mariavittoria per dedicare tempo a Tommaso durante il collegamento, nonna Albamaria ha commentato: “Io sono un po’ gelosa, perché Tommaso è mio. Se lui è contento e stanno bene insieme, io sono contenta per lui. Lui ha visto veramente l’amore con me e suo nonno, quindi sa riconoscerlo. Mariavittoria ci sarà, ma per ora ci sono io!”.

Tutti sono scoppiati a ridere, e anche Mariavittoria, che ha compreso la bonaria gelosia della nonna del suo fidanzato, conoscendo anche il legame che c’è tra loro. Tuttavia, Franchi non ha avuto la stessa reazione dopo aver parlato con la nonna e ha fatto un gesto freddo nei confronti della dottoressa romana, che si è sfogata con Shaila Gatta al termine della puntata. Dopo aver parlato la nonna, Tommaso è rientrato in salotto ed è parso piuttosto contrariato, e Mariavittoria non si aspettava che la evitasse completamente. “Vedo mio nipote stare male, quindi non mi aspettavo niente di diverso. Il fatto che Tommaso uscito dalla super led mi abbia scacciato, mi ha ferito tantissimo”, ha detto la Minghetti.