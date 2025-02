Questa sera andrà in onda la 35esima puntata stagionale del Grande Fratello, durante la quale verrà decretata una nuova eliminazione. Spazio anche all’ennesima lite tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, con quest’ultima che ha minacciato di ritirarsi, e al compleanno di Javier Martinez, che riceverà la visita di suo fratello Manuel.

Dopo l’eliminazione di Iago García, il Grande Fratello perderà un’altra protagonista di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Il televoto di questa sera, tutto al femminile, sancirà infatti una nuova uscita. Lo scorso lunedì sono finite in nomination ben cinque concorrenti: Helena Prestes, Chiara Cainelli, Maria Teresa Ruta, Amanda Lecciso e Zeudi Di Palma. Stando ai risultati dei sondaggi, Helena è la più votata con il 50,70% delle preferenze, seguita da Amanda (13,62%) e Chiara (13,43%). A rischio uscita c’è Maria Teresa (9,36%). Tuttavia nelle ultime settimane sono stati in sostanza i fandom e le alleanze trasversali a decidere chi esce. Gli Shailenzo e le Zelena stanno infatti votando in massa Chiara, Zeudi e Maria Teresa con l’obiettivo di eliminare Amanda.

Tuttavia, il sistema di voto deve fare fronte alle numerose polemiche che si sono scatenate proprio dall’ultimo televoto flash che ha decretato l’accesso alla finale di Jessica Morlacchi. Tra alleanze trasversali tra fandom, l’utilizzo di bot e l’arrivo di voti dall’estero volti a sabotare Helena Prestes, non è da escludere che Signorini possa fare chiarezza sulla vicenda.