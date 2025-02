Questa notte, Lorenzo Spolverato ha perso (di nuovo) il controllo nella Casa del Grande Fratello. Il modello milanese ha inveito pesantemente contro Shaila Gatta, per poi strappare dei fogli e rompere degli oggetti che l’ex velina teneva custoditi nel suo armadio. La lite ha inevitabilmente finito per coinvolgere anche gli altri inquilini, che hanno provato a calmarlo mentre l’audio è stato spesso silenziato dalla regia.

Stando a quanto emerge dai video che circolano su X, Spolverato avrebbe accusato Shaila di essere gelosa di Chiara Cainelli e lei si sarebbe difesa smentendo tutto. In un video che circola sui social l'audio nella Casa è disattivato, ma è possibile assistere ad una delle sfuriate di Lorenzo contro la fidanzata: al centro Maria Teresa Ruta che ha provato a placare gli animi del modello milanese.

Lo sfogo di Shaila Gatta

“Ho sempre lottato nella vita, ma non mi faccio pestare la testa. Ho amor proprio. Sembra tutto così eccessivo, se ne pentirà. Oggi ha fatto una stron*ata, non mi fido più”, si è sfogata Shaila con Zeudi e Giglio. “Come faccio a parlargli? È follia, è una persona incomprensibile. Non ha l'umiltà di scendere dal piedistallo e chiedere scusa. Io non voglio essere il gioco di nessuno. Se domani mi girano, chiedo ad Alfonso di uscire. Sono matta, ma il mio lavoro non mi può devastare lo stomaco. Il triangolo? Ma dai, ridicoli. Mi ha messo in difficoltà”.

E ancora: “Si è alzato e se n'è andato. Ha perso il controllo dopo che ho parlato con Jessica. A me non sta piacendo, non me lo merito. Bastava parlare e chiedere scusa. Mi sta distruggendo, mi salvo prima che sia troppo tardi. Non ne vale neanche la pena discutere se da lui non parte il cambiamento. Quando si renderà conto di aver perso una persona importante, forse capirà”.

Durante la lite con Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato ha perso il controllo. Le telecamere della casa non hanno inquadrato i due concorrenti durante lo scontro, ma per i telespettatori è stato possibile ascoltare le urla e i pugni che il modello ha tirato al muro. “Che ca**o racconti? Cosa racconti? Ca**ate racconti per farmi passare per quello che si è inventato tutto”, è sbottato il gieffino.

Lorenzo distrugge alcuni oggetti di Shaila

Dopo aver rovistato nell'armadio di Shaila distruggendo alcuni ricordi della loro storia, si è poi sfogato con Jessica Morlacchi, spiegando la sua versione dei fatti riguardo lo scontro con la fidanzata: “Mi ha fatto passare per quello che la toglie dai momenti con le amiche. Mi interessa che non venga fatta la figura di mer*a generale. Mi ha dato dello stron*o, io non volevo raccontare cosa mi ha detto. Sono successe delle cose, mi hanno chiesto delle cose in confessionale su Chiara e Shaila. Gliel'ho detto spiegando che avevo risposto, e lei si è lamentata. Secondo lei io mi sono inventato che lei è gelosa di Chiara, che io l'ho detto a tutti, cosa che non ho fatto”.

Lorenzo Spolverato, il pubblico invoca provvedimenti

Visto che Lorenzo è recidivo (più volte in passato si è lasciato andare ad affermazioni ed atteggiamenti sopra le righe), molti telespettatori stanno chiedendo che vengano presi provvedimenti nei suoi confronti (come, ad esempio, revocargli il pass per la finale), così come sono stati presi per Helena Prestes e Jessica Morlacchi dopo il cosiddetto “Bollitore gate”. Tuttavia, dalle anticipazioni ufficiali della puntata del GF che andrà in onda questa sera, non c'è alcun accenno alla sfuriata di Spolverato che, denunciano gli utenti, sarà ancora una volta tutelato dagli autori.