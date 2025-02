Lo scorso lunedì sono finite in nomination ben cinque concorrenti: Helena Prestes, Chiara Cainelli, Maria Teresa Ruta, Amanda Lecciso e Zeudi Di Palma. Nella puntata del Grande Fratello che andrà in onda questa sera, una di loro dovrà abbandonare definitivamente la Casa fatta eccezione per l’ex Miss Italia, che in caso di eliminazione potrà tornare in gioco perché in possesso del bonus.

Stando ai risultati dei sondaggi, Helena è la più votata con il 50,70% delle preferenze, seguita da Amanda (13,62%) e Chiara (13,43%). A rischio uscita c’è Maria Teresa (9,36%). Tuttavia nelle ultime settimane sono stati in sostanza i fandom e le alleanze trasversali a decidere chi esce. Su X, infatti, gli Shailenzo e le Zelena stanno votando Chiara, Zeudi e Maria Teresa con l’obiettivo di elminare Amanda.

Grande Fratello, il recap delle Nomination

“Inizia Mariavittoria: che pesca il piramidale nero sincero e nomina Amanda. – si legge sul sito del Grande Fratello – Prosegue Federico, che nomina Chiara: quest’ultima, dopo aver nominato Mattia, viene nominata da Javier. Ora è il turno di Maria Teresa, la giornalista nomina Zeudi, con l’augurio che la ragazza mostri di più sé stessa.

Tocca a Shaila, che nomina Amanda in Confessionale per non aver scelto Mariavittoria tra le candidate alla finale. Amanda, “non per strategia ma per ripicca”, nomina Tommaso.

Giglio punta su Helena, che nomina in Confessionale. Si prosegue con Stefania, che opta per Zeudi: sostiene di non riuscire ancora a decifrarla. L’ex Miss Italia, dal canto suo, nomina Maria Teresa ricambiando la sua scelta. Arriva il momento del maestro di sci, che sceglie Chiara rimanendo sui suoi passi.

Tommaso nomina Maria Teresa in Confessionale: sia per strategia, sia per un legame poco profondo. Anche Helena, come l’idraulico, fa la sua Nomination in Confessionale e sceglie Giglio. Per concludere, i primi finalisti fanno la loro scelta: Lorenzo nomina Helena, mentre Jessica opta per Amanda”.