Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda giovedì 27 febbraio, non sono passate inosservate le lacrime Lorenzo Spolverato ad una clip che ripercorreva la storia d’amore tra Javier Martinez e Helena Prestes, due dei suoi più acerrimi “nemici”. In molti hanno ipotizzato che il modello milanese si fosse commosso per la relazione tra il pallavolista argentino e la modella brasiliana, ma le cose non stanno così.

Al termine della puntata di ieri sera, che ha sancito la rottura con Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato ha ammesso di essersi commosso per una clip con protagonisti Javier Martinez e Helena Prestes. “Mi è uscita una lacrima con la clip vostra – ha detto il gieffino milanese -. Te lo dico, fattela bastare”, ha detto rivolgendosi a Javier. Federico Chimirri ha aggiunto: “Anche Shaila ha pianto”. Poi, Spolverato ha proseguito: “Ma non per voi, ma perché pensavo a Shaila… era bello, eravamo emozionati”.

“Sono felice della tua lacrima”, ha replicato Martinez. “Vabbè era una sola – ha precisato Lorenzo – poi finta o non finta sappi che faccio l’attore e mi riesce bene”.