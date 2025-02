Sonia Bruganelli torna a parlare del Grande Fratello, L’ex opinionista – per ben due edizioni – del reality show condotto da Alfonso Signorini ha commentato sui social quanto accaduto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

Nel commentare la sfuriata del modello milanese, l’ex moglie di Paolo Bonolis ha scritto: “Finalista (??) in cerca d’autore… Le basi ci sono, ma potrebbe migliorare nel modo di recitare”.

La rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

La puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, giovedì 27 febbraio, ha sancito – almeno per il momento – la fine della burrascosa e problematica storia d’amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

“Purtroppo non stiamo più insieme”. Inizia così Shaila, senza tanti giri di parole. Alfonso Signorini replica: “Questo è un rapporto malsano”. Allora l'ex velina, collegata dal confessionale, aggiunge: “Tolta la passione poi si vedono i caratteri e le incompatibilità. Purtroppo dal mio lato c’è un mettermi sempre al secondo posto. Purtroppo non c’è comunicazione”. Lorenzo interviene dalla mistery:“Io a volte immagino che le persone possano pensare come me, è difficile questo. Non sono mai stato abbastanza chiaro. Ho accumulato tutta una serie di cose per cui ora ho detto basta. Chiara? Non c’entra nulla”. E ancora: “Io ci ho pensato: effettivamente non è che io e Shaila non abbiamo mai dialogato, spesso c’è stato e altre volte no. Un po’ perché i nostri tempi di riflessioni sono diversi mentre io ho bisogno di tempo. Può non esserci il contatto fisico come prima ma per me l’amore dentro va avanti; possiamo fermare le aspettative e respirare un attimo”.

A quel punto Signorini entra a gamba tesa: “Adesso ti faccio una domanda stron*a, ma d’altra parte la sento. Non è che, con questa telenovela infinita, hai trovato il modo di riappropriarti di tutte le clip del GF?”. Il modello milanese commenta: “No Alfonso, non è tutto per una clip. Sarei stato autodistruttivo”.

Poi arriva il commento di Cesara Buonamici: “Shaila ti ricordi che una volta ti ho riferita eroica? Volevo dire che sopportare tutti gli sbalzi d’umore di Lorenzo era una grande fatica. Pensavo che tu fossi più innamorata di lui rispetto al contrario; adesso vedendoti… non lo so, c’è l’amore ma c’è anche il rispetto che ti è dovuto. Non sempre lo vedo francamente. Da parte di Lorenzo ho visto tutti i luoghi comuni dell’uomo titubante”. Lorenzo risponde: “Io sarò enigmatico però ho anche 28 anni, sto un attimo scoprendo delle cose…”. L'opinionista non ci sta: “Con questa cosa dei giovani ci avete stufato”.

Poi, Signorini si rivolge a Shaila: “Stasera hai due possibilità: puoi andare direttamente in mistery da Lorenzo e significherebbe concedergli un’altra possibilità. Vorrebbe dire che hai deciso di perdonarlo ma decidi anche di reinvestire su un rapporto che avete dichiarato ormai chiuso. Oppure puoi decidere di entrare in salone e raggiungere gli altri, questo non significa che sia per sempre… però vuol dire che prendi le distanze da questo rapporto e te ne stai per i cavoli tuoi”. La Gatta sorride e poi prende la sua decisione: va in salotto. Tra lei e Lorenzo è finita.

Poi, Alfonso Signorini non lesina un attacco a Lorenzo Spolverato: “Il fatto che tu sia finalista non significa tu sia esente dal tenere un comportamento educato e civile, perché il pubblico ti ha portato in finale ma il Grande Fratello ti può anche squalificare. Se fosse per me, ti avrei squalificato”.