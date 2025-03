Quelle appena trascorse non sono state settimane semplici per Yulia Bruschi. Prima le voci circa un presunto flirt con un ex tentatore di Temptation Island, poi le nuove rivelazioni del suo ex compagno Simone Costa. Lo scorso mese, Alfonso Signorini ha mostrato in puntata a Giglio un video in cui si vede Yulia che scherza la notte di Capodanno con l’ex tentatore, ma il gieffino ha creduto alla fidanzata, che aveva smentito il gossip.

Intanto, nelle ultime ore Giglio si è confrontato con Shaila Gatta in merito alle difficoltà che si vivono durante una storia d’amore e su quanto sia complicato vivere una relazione a distanza. Il parrucchiere romagnolo ha parlato della sua situazione sentimentale e ha detto che sarebbe devastato se una volta uscito dalla Casa del Grande Fratello Yulia dovesse innamorarsi di un’altra persona.

“Di Yulia ho la fiducia, mi fido del nostro amore. Poi ovviamente mi affido su quello che abbiamo costruito qui dentro, perché se devo farmi le paranoie non vivo più. Quindi evito proprio di fare troppi pensieri per questa ragione. Quello che lei sta facendo fuori e i suoi pensieri non li so e non posso saperli. Se penso che una mattina va al bar e incontra un’altra persona mi dispiacerebbe, perché avrei dato fiducia a qualcosa che per me era importante e che invece… Ma non posso controllarla. Mi attacco a quello che ho creato qui dentro con lei e alla fiducia.

A me piace tenere le cose sotto controllo, ma non le persone. E infatti io cerco di regolarmi, perché adesso sto vivendo una relazione a distanza e non posso sapere cosa fa lei fuori. Ovvio che fuori può accadere tutto. Non vedo l’ora di uscire. Poi uno si può innamorare di un’altra persona anche quando va a lavorare, ma a maggior ragione a distanza. Io voglio bene a Yulia, ma è una persona che ho conosciuto da due mesi e mezzo, ma è già nato l’amore. Se dovesse finire adesso sarebbe una batosta enorme perché io sono innamorato”.