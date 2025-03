Questa sera andrà in onda su Canale 5 la trentaseiesima puntata del Grande Fratello. La finale, prevista per lunedì 31 marzo, si avvicina, ed è per questo motivo che nell'appuntamento odierno ci sarà una doppia eliminazione, ma non solo. Zeudi Di Palma, infatti, verrà messa di fronte ad una "scelta complicata", mentre Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato verranno messi alle strette per confessare il presunto segreto che li lega (clicca QUI per l'articolo).

Di seguito le anticipazioni ufficiali:

Nelle ultime settimane Zeudi si è ritrovata al centro delle polemiche. Nel corso della puntata la ragazza sarà chiamata a fare una scelta difficile che riguarda il suo passato.

Continuano gli alti e bassi nel rapporto tra Shaila e Lorenzo. Jessica ha rivelato che tra i due esisterebbe un segreto ben più intimo della gelosia di Shaila nei confronti di Chiara. Di cosa si tratta?

Infine, spazio al verdetto del televoto. Chi dovrà abbandonare il gioco tra Chiara, Helena, Maria Teresa, Mattia e Zeudi? Nel corso della serata ci sarà una seconda eliminazione a sorpresa: tranne i finalisti, tutti i concorrenti saranno a rischio. Quali saranno le loro sorti?