Al Grande Fratello, dopo il rap di Shaila Gatta contro Helena Prestes, adesso anche Tommaso Franchi si è divertito a scrivere delle barre per punzecchiare un suo coinquilino, ovvero Lorenzo Spolverato.

L’idraulico toscano ha preso in prestito Come mai, brano degli 883 cantato da Max Pezzali. Tommaso ne ha ripreso le note riscrivendo, però, il testo. E non sono mancate un bel po' di frecciatine scoccate all’indirizzo del modello milanese.

“I blocchi non arrivano se non contro Mattia. Ma nella Casa del GF serve una strategia. E poi ti trovo a scrivere, litigare e riflettere, sperando se ne parli lunedì. Ma poi all’improvviso Iago rientra dal Tugurio, non sai chi l’ha deciso, ma hai perso sempre più. Una quotidiana guerra, per la popolarità, ma va bene pur che serva per farlo uscire. Come mai, ma chi sarai? Non eri solo un Nip. Sei partito per la Spagna e hai formato la ship. Dimmi come mai, ma chi sarai per fare sempre clip. Sei Lorenzo Spolverato, il vincitore, eccolo qui”.