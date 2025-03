Questa sera andrà in onda su Canale 5 la 36esima puntata stagionale del Grande Fratello, durante la quale un nuovo concorrente dovrà abbandonare la Casa.

Dopo l’inaspettata eliminazione di Amanda Lecciso, condannata dal televoto tra polemiche, bot, VPN e alleanze trasversali tra fandom, questa sera al GF andrà in scena una nuova eliminazione. In nomination ci sono cinque concorrenti: Chiara Cainelli, Helena Prestes, Maria Teresa Ruta, Mattia Fumagalli e Zeudi Di Palma. Stando al risultato del sondaggio di ForumFree, al momento Helena è ancora una volta super favorita grazie a una percentuale del 54.95% delle preferenze. Staccatissimi Chiara (13,80%), Mattia (12,12%) e Zeudi (11,16%). Ancora a rischio Maria Teresa, che chiude le proiezioni con il 7,98%. Tuttavia, com’è ormai noto i sondaggi rappresentano il sentiment del pubblico generalista, ma alla fine a comandare sono esclusivamente i fandom, gli stessi che hanno decretato l’eliminazione di Iago Garcia prima e quella di Amanda Lecciso poi. Sia l’attore spagnolo che la sorella di Loredana, infatti, sono usciti sconfitti dal televoto in quanto “vittime” degli Shailenzo e delle Zelena. Ecco perché, a meno di clamorosi colpi di scena, questa sera ad abbandonare la Casa sarà Mattia Fumagalli.

Il recap delle Nomination

Zeudi Di Palma è andata automaticamente al televoto dopo una catena iniziata da Lorenzo Spolverato. Poi, le nomination regolari: Jessica Morlacchi ha nominato Maria Teresa Ruta. Lorenzo Spolverato ha nominato Helena Prestes. Federico Chimirri ha nominato Mattia Fumagalli. Maria Teresa Ruta ha nominato Chiara Cainelli. Giglio ha nominato Stefania Orlando. Helena Prestes ha nominato Chiara Cainelli. Shaila Gatta ha nominato Helena Prestes. Tommaso Franchi ha nominato Maria Teresa Ruta. Mattia Fumagalli ha nominato Chiara Cainelli. Chiara Cainelli ha nominato Mattia Fumagalli. Zeudi Di Palma ha nominato Helena Prestes. Javier Martinez ha nominato Chiara Cainelli. Mariavittoria Minghetti ha nominato Maria Teresa Ruta. Stefania Orlando ha nominato Chiara Cainelli. Dunque i concorrenti che si sfideranno al televoto sono Chiara Cainelli, Helena Prestes, Maria Teresa Ruta, Mattia Fumagalli e Zeudi Di Palma.