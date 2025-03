Le polemiche relative agli esiti degli ultimi televoti del Grande Fratello non sembrano volersi placare. Da settimane, infatti, si fa un gran parlare di bot, VPN, account fasulli e voti dall’estero per falsare le votazioni, ed era solo questione di tempo prima che la produzione del reality show condotto da Alfonso Signorini prendesse in mano la situazione. Adesso una segnalazione arrivata a Deianira Marzano ha svelato cos’avrebbero fatto gli autori del GF per porre un freno al “televoto-gate”.

"Sono una Shalienzo. Da quando Helena non è stata eletta finalista, tantissimi account della nostra fazione stanno venendo disabilitati. Ti faccio vedere un esempio, ma abbiamo migliaia di screen che lo dimostrano. Gli account colpiti hanno nomi riconducibili a Shaila, Lorenzo, Shalienzo, Zeudi, Alfonso, Chiara, Zeudiners, ecc. In più, molte email che avevamo usato tranquillamente per votare al televoto precedente ora risultano bloccate in tutta Italia".

Tuttavia non esistono prove a sostegno della tesi di questa utente. Se davvero la produzione del Grande Fratello è intervenuta, lo avrà fatto sicuramente per arginare i bot e gli account fasulli che volevano falsare l’esito del televoto. E’ lecito ipotizzare che alcuni profili, e forse anche degli indirizzi di posta elettronica, siano stati disabilitati perché ritenuti fraudolenti.