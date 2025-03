Riesplode il gossip circa un presunto flirt tra Perla Vatiero e Alessio Falsone. Lo scorso fine settimana, infatti, i due ex concorrenti della passata edizione del Grande Fratello si trovavano in un locale di Milano insieme ad alcuni amici, e la loro reunion è stata documentata sui social. In alcune immagini, alcuni utenti avrebbero visto in lontananza due ragazzi che si baciavano, e hanno ipotizzato che potesse trattarsi proprio dell'influencer campana e dell'allenatore di calcio. Tuttavia, dai diretti interessati non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale, anzi. In occasione di loro passati incontri, incalzati dai fan, Perla e Alessio hanno replicato dicendo che tra loro c'è solo un'amicizia.

Lo scorso gennaio era già impazzato il gossip sui due ex gieffini. Era infatti diventato virale su X (ex Twitter) un video che mostrava la Vatiero e Falsone trascorrere insieme il capodanno in un locale di Milano in compagnia di altre persone. Nessuna immagine “compromettente”, semplicemente l’allenatore di calcio e l’influencer campana che ballano e bevono un drink, ma tanto è bastato a riaccendere il pettegolezzo.

In seguito, tempestata dalle domande dei fan circa la sua situazione sentimentale, molte delle quali si riferivano ad un possibile ritorno di fiamma con Mirko Brunetti e ad un presunto flirt con Alessio, Perla era stata chiarissima: “Mi fate mille domande inerenti a come va con Alessio… Raga, non vi rispondo. Io rispondo a tutto, ma questi sono argomenti che non mi interessano. Non devo giustificarmi né tantomeno rispondere, perché parliamo di cose…. Insinuate cose che non esistono. Tra l’altro, non vi risponderò mai, potete farmi tutte le domande che volete su Alessio, su Mirko, o su chiunque altro voi avete pensiate io stia frequentando in questo periodo, non vi risponderò mai. Dovete comunque capire che io ho una mia vita privata, quindi tante cose saranno anche fatti miei, basta, smettetela. Questa è ossessione”.