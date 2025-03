Questa sera, lunedì 3 marzo, andrà in onda la 36esima puntata stagionale del Grande Fratello. L’attesa è tutto nello scoprire il nome del nuovo eliminato. Cinque i concorrenti a rischio uscita: Helena Prestes, Zeudi Di Palma, Maria Teresa Ruta, Mattia Fumagalli e Chiara Cainelli. Il meno votato dovrà abbandonare definitivamente la Casa. Inoltre, come anticipato da Federica Panicucci a Mattino 5, ci sarà una doppia eliminazione, e Zeudi Di Palma verrà messa di fronte ad una “scelta particolarmente complicata”.

Dopo l’inaspettata eliminazione di Amanda Lecciso, condannata dal televoto tra polemiche, bot, VPN e alleanze trasversali tra fandom, questa sera al GF andrà in scena una nuova eliminazione. In nomination ci sono cinque concorrenti: Chiara Cainelli, Helena Prestes, Maria Teresa Ruta, Mattia Fumagalli e Zeudi Di Palma. Stando al risultato del sondaggio di ForumFree, al momento Helena è ancora una volta super favorita grazie a una percentuale del 54.95% delle preferenze. Staccatissimi Chiara (13,80%), Mattia (12,12%) e Zeudi (11,16%). Ancora a rischio Maria Teresa, che chiude le proiezioni con il 7,98%.

Fari puntati anche su Lorenzo Spolverato, che stando alle ultime indiscrezioni potrebbe anche essere squalificato nonostante si sia già guadagnato il pass per la finale del prossimo 31 marzo. La produzione starebbe seriamente valutando la possibile espulsione del modello milanese dopo numerosi episodi controversi che hanno messo alla prova la pazienza degli autori. Potrebbe essere proprio questa la serata decisiva per Lorenzo, e che potrebbe cambiare definitivamente lo scenario del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Poi, spazio per nuovi confronti e per scoprire come si evolveranno le dinamiche tra i concorrenti. In particolare, lo scontro verbale tra Helena Prestes e Shaila Gatta avvenuto durante la gita fuori porta promette di essere uno dei momenti più intensi.