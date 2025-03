Il forte clima di tensione che si respira tra le mura della Casa del Grande Fratello ormai da diverse settimane sta inevitabilmente “contagiando” anche una delle coppie meno “reclamizzate” di questa edizione, ovvero quella formata da Tommaso Franchi e Mariavittoria Mnghetti. Al termine della puntata andata in onda ieri sera, l’idraulico toscano e la dottoressa romana hanno discusso animatamente.

Mariavittoria ha ammesso di essersi risentita nei confronti di Tommaso. La gieffina ha recriminato al fidanzato di essersi fatto truccare da Chiara Cainelli. “Non mi hai detto che ti ha dato noia questa cosa”, ha replicato Franchi, che poi le ha chiesto: “Perché ce l’hai con me?”. “Perché non mi hai difeso abbastanza”, ha ribattuto la Minghetti.

Tommaso dice di aver sempre preso le sue parti e, proprio per questo, non comprende il suo atteggiamento: “Cosa ho sbagliato? Non ti ho difeso?”. “Tu non parli quando devi”, ha risposto Mariavittoria, la quale sperava che, in qualità di suo fidanzato, nel corso della puntata potesse prendere le sue difese e invece, anziché parlare, si è tirato indietro. “Tu squadra non la fai mai con me”, dice esternando la sua delusione.

Tommaso spiega di non essersi intromesso nel discorso in quanto, in un dibattito così acceso durato solo pochi minuti, ha lasciato che fosse lei a parlare e ad esprimersi a riguardo. “Non ho fatto niente di male”, precisa l’idraulico toscano.