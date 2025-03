Ieri sera, durante un gioco, Javier Martinez e Zeudi Di Palma hanno mostrato complicità “sospetta” al Grande Fratello, circostanza che non è passata inosservata all’occhio attento di Helena Prestes.

Seduti a tavola durante la cena, il pallavolista argentino e l’ex Miss Italia hanno iniziato a scherzare e a lanciarsi un fazzoletto, tutto sotto lo sguardo della modella brasiliana. Javier e Zeudi hanno dato vita scherzosamente ad un piccolo battibecco, durante il quale si sono tirati le mani a vicenda. Ma come ha reagito Helena? Non bene. La Prestes ha prima provato ad attirare l’attenzione del fidanzato, poi, non avendo ottenuto alcun cenno, si è limitata a fissare la scena visibilmente contrariata.

L’episodio non è passato inosservato neanche sui social. “Quando Helena si arrabbia, continueranno a dire che ha torto. Ma guarda questo, totalmente patetico. Non hanno il minimo di buon senso, figuratevi se fosse stata lei con Lorenzo, come si sentirebbe Javier?”.