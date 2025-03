Iago Garcia è stato senza dubbio tra i protagonisti dell’attuale edizione del Grande Fratello. L’attore spagnolo ha fatto rientro nella Casa grazie ad un ripescaggio, poi è stato eliminato nel corso di uno degli ultimi televoti. Intervistato dal settimanale Chi, Iago ha parlato della sua avventura nel reality show condotto da Alfonso Signorini, e dei rapporti che ha stretto all’interno della Casa con i suoi coinquilini.

“Non sono mai entrato in sintonia con Lorenzo. Shaila è sotto il suo influsso. All’inizio con lei stavo bene, quando si è fidanzata con lui è molto cambiata. Altri sono e sono stati ben più coerenti di Spolverato, come Luca, Tommy, Maria Vittoria…".

E su Stefania Orlando: “Stefania è una di quelle persone chiare, magari ti fa un discorso pungente, ma, allo stesso tempo, è sempre molto corretto, molto educato. E poi è intelligente. Con lei c’è una connessione intellettuale e, dopo la mia esperienza nella Casa, direi che c’è una bella amicizia. E non sarebbe stato giusto perdere una bella amicizia per una mera curiosità”.

Iago Garcia continua a coltivare il desiderio di trovare l’amore della sua vita con cui costruire una famiglia: “È vero, ma non a qualsiasi costo. Non ho fretta e ho un sogno: una donna con cui stare per tutta la vita, non per un po’ di anni. E sogno una compagna che sia anche una grande mamma. Dentro la Casa dall’inizio ho detto che erano tutte molto affascinanti, ma non c’è stata quella chimica, no, non l’ho trovata. E sarebbe stato bello, anche semplice, perché lì dentro stare in coppia aiuta tanto”.

Poi, l’attore spagnolo si è esposto sul potere dei fandom: “Ci sono i fan di quelli con i quali non andavo d’accordo che mi hanno criticato. È normale, è come nel calcio, quando senti i fischi è perché il giocatore sta per fare gol. E poi far parlare di sé non è mai male”.