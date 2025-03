Ilaria Galassi, reduce dall’esperienza al Grande Fratello, ha rilasciato un’intervista a Lollo Magazine, svelando quali sono state le ragioni che l’hanno indotta a ritirarsi dal reality show condotto da Alfonso Signorini. Inoltre, l’ex gieffina ha espresso il desiderio di partecipare a L’Isola dei Famosi.

Ilaria Galassi ha anche chiarito le sue recenti dichiarazioni su un suo possibile ritorno nella Casa per affrontare Helena Prestes, sottolineando che si trattava esclusivamente di una provocazione: “Se rientrerei davvero in casa solo per scontrarmi con lei? No. L’ho detto con ironia, in maniera scherzosa, è stato un commento pungente”.

Nonostante ciò, l’ex volto di Non è la Rai ha ammesso di avere dei rimpianti sulla sua esperienza nella Casa, in particolare sul modo in cui ha affrontato i confronti con Helena: “È una grandissima giocatrice. Anche se è un reality, bisogna giocare in maniera onesta e non provocando e facendo la furba. È buona e generosa però non ha giocato pulito”.

Poi ha aggiunto: “Se farei L’Isola dei Famosi? Assolutamente sì, anche se è diverso dal GF, ma c’è sempre un pubblico che ti vota”.

E su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: “Io li amo, li ho conosciuti dal giorno zero. Sono persone egocentriche, vivaci, che giocano ma alla luce del sole. Hanno esagerato con certi atteggiamenti ma sono ragazzi giovani e dopo sei mesi è normale… sono veri nel bene e nel male. Possono piacere o meno. Chi vorrei che vincesse? Shaila! Seconda Zeudi”.