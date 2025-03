Nei giorni scorsi, Mariavittoria Minghetti ha rivelato che Lorenzo Spolverato avrebbe marciato sul presunto flirt con Chiara Cainelli e sulla conseguente gelosia di Shaila Gatta con l’obiettivo di creare dinamiche al Grande Fratello.

Mariavittoria Minghetti smaschera Lorenzo Spolverato

Questa notte, il modello milanese e i suoi “sodali” hanno chiesto un confronto con la dottoressa romana, la quale ha confermato di nutrire dei dubbi. A quel punto, Lorenzo è sbottato: “Sei una grandissima falsa, doppia faccia e non mi fido. Te l’ho già detto? Te lo ridico, sei una falsona”. Mariavittoria non ha indietreggiato ed è passata al contrattacco: “E tu sei un grande giocatore che ha usato situazioni per fare le clip. Tu hai cavalcando un’onda, quella di Chiara e delle insinuazioni che hanno fatto su di voi. E la dinamica con Lele come la doveva creare Shaila? Dimmelo! Tu hai detto ‘perché non crei una dinamica con Lele?’. A quanto pare hai chiesto a Shaila di creare un qualcosa con Lele, ma lei non ha voluto”.

Spolverato ha iniziato a balbettare e poi ha replicato: “E quando l’ho detto? Non so. Stai lanciando delle cose adesso, puoi farlo. Ma chi te l’ha detto? Adesso me lo dici! Se tu tiri fuori una cosa devi dire chi te l’ha detto. Stai cercando di mettermi in difficoltà. Non ci riesci, non c’è mai riuscito nessuno. State tentando di mettermi in cattiva luce”. La Minghetti si è giustificata: “Tu mi dici che sono una falsa e che tu invece non credi nulla di falso… allora io ti dico cosa volevi far creare a Shaila e Lele”.

Shaila è prontamente intervenuta per difendere il fidanzato: “Ma cosa dici? Così metti in difficoltà anche me! Ma chi l’ha mai considerato Lele?! Io non ho mai fatto o detto nulla su di lui. Lollo non mi ha mai chiesto di fare nulla con Lele e tu non sei mia amica se mi metti in difficoltà”.

Lorenzo Spolverato si scontra con Stefania Orlando

In serata poi, Lorenzo ha avuto un confronto acceso anche con Stefania Orlando e Jessica Morlacchi perché, entrambe non credono alla crisi con l’ex velina. La prima ad intervenire è stata proprio l’ex vippona: “A me non interessa avere la tua stima Lorenzo, io ti posso ascoltare quanto vuoi ma tu mi vuoi convincere a dire che ho sbagliato la mia analisi? Io posso anche averla sbagliata ma fossi in te mi preoccuperei di più di quello che ha detto Alfonso (D’Apice, ndr) da fuori, perché avvalora quello che ho detto io”.

Pronta la replica di Spolverato: “Il fatto di Alfonso in questo momento non c’entra. Tu vuoi ascoltarmi? Io ho chiesto: ‘Stefania, sei fatta e finita? Pensi di non poter imparare nulla da me?’, io non le sto mancando di rispetto, sono qui all’ascolto a differenza sua. Le sto chiedendo di mettere in discussione il suo punto di vista perché glielo sto raccontando io da protagonista e lei non lo sta facendo. Mi chiedi: “Cosa devo imparare da te?” con presunzione, scusami ma puoi avere anche 102 anni ma a me il rispetto me lo devi portare. A me interessa il suo atteggiamento nei miei confronti e non mi piace. Non voglio mancarti di rispetto, se ti sei sentita così ti chiedo scusa perché non voglio un pippone così. Io ti ho portato rispetto”.

Ancora Stefania: “Voi vivete la crisi così e io metto in dubbio queste crisi. Va bene, metti in dubbio il mio atteggiamento nei miei confronti Lorenzo. Non mi sento mancata di rispetto però io ho fatto la mia analisi, tu puoi accettarla o no ma io guardo, analizzo e a me non sembrate una coppia in crisi. Vi siete lasciati ma non mi dite che state soffrendo. Io soffro in un altro modo. Da come soffrite voi mi sembra un po’ un teatrino. Io da voi cosa devo imparare? Come ci si lascia in questo modo? Va bene imparerò da voi: la prossima volta che mi lascio, andrò a cavacecio sul mio ex fidanzato e faccio le capriole, canto e rido dalla mattina alla sera. Io e Simone non stiamo facendo il Grande Fratello quindi non puoi giudicare. Io con voi non ho nulla, non ho una cosa personale. Tu giri le frittate Lorenzo, non puoi mettermi in testa cose che vuoi tu”.

Lorenzo ha concluso: “Io non giudico il tuo modo di soffrire. Ci vorrebbe un’apertura mentale. Tu devi ascoltare il giudizio degli altri se ne vuoi parlare. Io voglio soffrire anche così, per me questa è sofferenza. Perché ti preoccupi del giudizio esterno? Ti interessa far arrivare un messaggio alle persone fuori? Parla con me. Mamma mia che complicata! A me pesa che tu mi dica: ‘Cosa devo imparare da te?’, non il tuo giudizio. Io non ti ho obbligato, non ho la presunzione di dirlo. Io ho la coscienza non pulita, di più. Dovresti imparare ad ascoltare, questo sì! Tu parli sopra, e io continuo a parlarti sopra perché io non mi faccio mettere i piedi in testa da nessuno. Prenditi la responsabilità”.