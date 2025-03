Era il 29 settembre 2024 ed erano passati appena tredici giorni dall’inizio dell’attuale edizione del Grande Fratello (che andrà in archivio il 31 marzo 2025). Eppure, Lorenzo Spolverato aveva già ben chiaro come si sarebbe sviluppata la sua esperienza tra le mura della Casa più spiata d’Italia. Il modello milanese, infatti, nonostante il GF fosse alle primissime battute, aveva già iniziato a giocare di strategia, ed un video risalente allo scorso settembre è tornato prepotentemente d’attualità.

In quell’occasione, Lorenzo aveva “consigliato” a Giglio di provarci con Jessica Morlacchi (che aveva palesato di nutrire un forte interesse nei confronti del parrucchiere romagnolo) perché la cantante “era molto forte”: “Lei è molto forte, qui è forte. Se tu… allora puoi fare un bel percorso qui. Ogni tanto qualcosina… per arrivare e capire cose… non te ne deve fregare, tu sei troppo bravo”. Luca aveva preferito non sbilanciarsi troppo e aveva risposto in maniera vaga: “Sì nel senso che posso giocare. Che poi è quello che faccio”. Poi le cose hanno preso un’altra piega, con Giglio che ha iniziato una relazione con Yulia Bruschi.

Sono passati quasi sei mesi dal suggerimento dato da Spolverato e Giglio, lo stesso che Lorenzo, lo scorso gennaio, aveva dato a Shaila Gatta, consigliandole di avvicinarsi ad Emanuele Fiori per creare una dinamica.

Alfonso Signorini smaschera Lorenzo Spolverato

Durante una litigata notturna nella Casa del Grande Fratello, durante la quale era stata accusata da Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta di essere una falsa, Mariavittoria Minghetti è sbottata e li ha smascherati tirando in ballo una vecchia conversazione tra i due fidanzati. Lo scorso gennaio, infatti, il modello milanese (rigorosamente senza indossare il microfono) ha consigliato all’ex velina di provarci con Emanuele Fiori con l’obiettivo di creare una nuova dinamica, ma lei si è rifiutata: “Il mio fidanzato senza microfono ha detto ‘non vuoi provare a dare una speranza a Lele e ci provi almeno una settimana?’”.

Ieri sera, nel corso dell’ultima puntata del GF, Alfonso Signorini ha messo alle strette Spolverato: “Dici che era una battuta, ma allora perché nella clip hai detto a Shaila ‘stai zitta non ripetere quello che ho detto’? Ora dici che non ricordi, ma prima hai negato di aver mai detto una cosa del genere. Perché dici alla tua fidanzata ‘provaci una settimana con Lele’ se non per farci una clip?”. Lorenzo ha provato a giustificarsi: “Alfonso era una battuta, ma non ricordo bene. Sono passati mesi, ma io non ho detto ‘facciamo una clip con Lele’. Perché avrei bisogno di queste dinamiche? Stavamo giocando un po’ di gelosia forse”.

Signorini, però, non ha mollato la presa e si è rivolto anche a Shaila: “Ti attacchi alle parole, ma se tu dici alla tua fidanzata ‘provaci un po’ con Lele’ lo fai perché vuoi che la tua ragazza faccia le clip con lui e si creino delle dinamiche. Shaila adesso mi rivolgo a te. Mi auguro che tu non risponda con lo stesso tono perché non ci crede nessuno, ora te lo dico”.

La ballerina napoletana, palesemente in difficoltà, ha finto di non ricordare: “Io nemmeno me lo ricordavo, non mi ricordo di quello che è successo a gennaio”. Dopo essere stato di fatto smascherati in diretta dal conduttore, i due hanno continuato a negare, ma Signorini ha portato l’affondo finale: “Io sono senza parole. Ormai è troppo facile dire ‘non mi ricordo’. Forse è l’unica risposta che potete dare senza perdere la faccia, ma la faccia l’avete già persa. Sì, ormai la faccia l’avete già persa. Per me questa è una caduta di stile. E tu Shaila, a me se il mio ragazzo mi avesse detto ‘vai tra le braccia di un altro per una settimana’ gli avrei detto che è pazzo. Perché tu non l’hai fatto?”.