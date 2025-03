Lo scorso 3 marzo è deceduta Eleonora Giorgi, che nel novembre 2023 aveva rivelato di avere un tumore al pancreas. La scomparsa della 71enne ha ovviamente gettato nello sconforto i figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro. Anche Clizia Incorvaia, moglie di quest’ultimo, è stata profondamente segnata dalla perdita della suocera, alla quale era particolarmente legata.

Nelle ultime ore, l’ex gieffina ha condiviso un’immagine che ritrae lei e Paolo (lei a cavalcioni sulle spalle del marito), nella stessa posa di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro durante le riprese di "Sapore di Mare 2 - Un anno dopo". “E’ una promessa… tu sai”, ha scritto Clizia nella didascalia. La Incorvaia ha poi condiviso un video, durante il quale ha detto: “Ciao ragazzi, sapete il momento difficile che stiamo vivendo ma adesso è arrivato il momento di rendersi presentabili…Sto andando a prendere i piccolini a scuola ed è giusto che io sia carina e positiva. Sapete che i bimbi sono cristalli puri e quindi risentono tanto della nostra energia, sono il nostro specchio riflesso. Sto cercando di essere più positiva, più ottimista possibile…Di fargli vivere al meglio questo momento di difficoltà. Voglio continuare ad essere quella nuvola rosa, sia per i miei bambini che per mio marito. Essere uniti in questo momento è la cosa fondamentale perché il dolore mette a dura prova ogni relazione.

Bisogna, in questo momento più che mai, rifugiarsi nell’amore. Solo così si può superare tutto. So che molti non capiranno, possono anche fraintendere i miei atteggiamenti come spesso mi è successo, perché ancora oggi non si ha prontezza del lavoro del digital creator… E’ il mio lavoro, che mi permette di crescere in maniera dignitosa la mia famiglia. Quindi riprenderò, com’è giusto che sia, a fare contenuti di moda, glamour che parlano al mondo femminile, che è il mio mondo. Continuerò a fare quello che io amo, il mio lavoro…Portarvi nella mia quotidianità per me è fondamentale perché mi fa sentire meno sola. E magari sarete voi ad aiutare me”.