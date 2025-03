Scintille a distanza tra Grazia Sambruna, nota opinionista televisiva, e Beatrice Luzzi. La giornalista, ospite fissa del podcast di Alfonso Signorini, nella sua pagella ha bocciato l’opinionista, accusandola di essere di parte e di attaccare Stefania Orlando per questioni personali non legate al Grande Fratello.

“Luzzi bocciata perché non si sa cosa le sia successo. Come opinionista del Grande Fratello è troppo schierata. Difende sempre i giovinastri, quindi Spolverato e Shaila, contro tutti gli altri. È banale e scontata e dieci minuti prima che intervenga sappiamo già cosa avrà da dire, chi difenderà e perché […] Visto che Beatrice Luzzi sostiene che siamo tutti invidiosi di Shaila e Lorenzo, ma chi nella vita sarebbe invidioso di loro? Chi vorrebbe essere loro?”.

E quando Signorini ha risposto: “Voglio indagare su cosa ha contro la Orlando”, la Sambruna gli ha dato la soluzione: “Orlando le ha dato torto due volte a Pomeriggio 5 prima di entrare nella Casa. La pensava diversamente su Shaila rispetto a lei e aveva detto ‘secondo me Beatrice Luzzi non ha ragione‘”.

Il video della conversazione tra Alfonso e Grazia è stato condiviso dalla giornalista anche su X, e Beatrice ha commentato: “Scusa tralasciando tanto altro, perché al contrario di te non ho tempo da perdere, potresti riportarci un mio video o post in cui io avrei detto che sono tutti invidiosi di Shaila e Lorenzo? Se non lo trovi la tua è calunnia”.

Pronta la replica della Sambruna: “Hai parlato di invidia nei confronti di Chiara che fa parte della gang che, purtroppo, ti vediamo difendere sempre e a priori. Shaila e Lorenzo sono super tossici e li definisci “focosi e passionali”, come fossero coppia da far ‘invidia’, appunto. Su Orlando sempre ‘calunnia’?”.