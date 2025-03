Lorenzo Spolverato è stato senza dubbio uno dei protagonisti dell’attuale edizione del Grande Fratello, ma al tempo stesso una delle figure più controverse e chiacchierate. Puntata dopo puntata, il modello milanese è stato al centro delle dinamiche e ha conquistato le clip mandate in onda da Alfonso Signorini, ma non sempre per comportamenti degni di apprezzamento. Dal lancio di oggetti a pugni dati al muro, dai litigi accesi con Shaila Gatta al “Marcisci cogl**ne” rivolto a Javier Martinez la scorsa settimana, passando per le strategie studiate a tavolino con il solo scopo di creare dinamiche (vedi il suggerimento all’ex velina di avvicinarsi a Emanuele Fiori).

Nonostante Lorenzo sia uno dei finalisti, in molti non ritengono sia un esempio da seguire, e tra questi anche Gianni Ippoliti che, nel corso della diretta di Uno Mattina in Famiglia in onda su Rai 1, ha rivolto pesanti critiche nei suoi confronti: “Arrivano segnalazioni su episodi di bullismo, di violenza, di bestemmie, di parolacce da parte di un concorrente del Grande Fratello. Questo concorrente rimane ancora in trasmissione, cos'altro deve fare uno dopo aver bestemmiato, dopo aver bullizzato e dopo aver aggredito per rimanere ancora in televisione?”.

Lorenzo ha bestemmiato, il video che lo incastra

Buona parte dei telespettatori si aspettava che gli autori squalificassero Lorenzo dopo la sua recente sfuriata (ha preso a pugni porte e muri), ma anche questa volta non è arrivato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del gieffino milanese, se non l’ennesima ramanzina di Alfonso Signorini il quale, nel corso della puntata andata in onda lunedì 10 marzo, ci ha tenuto a sottolineare che Spolverato non ha mai bestemmiato e che non ha mai fatto il saluto nazista. Tuttavia, nelle ultime ore è diventato virale sui social un video in cui si sente chiaramente Lorenzo pronunciare una bestemmia (“P***o *io”) all’interno della Casa del Grande Fratello.

Mancata squalifica di Lorenzo, parla il Codacons

Intanto, ospite di Gabriele Parpiglia a 100x100 Parpiglia, il rappresentante del Codacons, Vincenzo Rienzi, ha spiegato perché secondo lui il modello milanese non è stato squalificato: “Sono arrabbiatissimo e mi riferisco a comportamenti e condotte verificate che ci hanno costretto a intervenire. Questa condotta anti educativa di questo soggetto, tale Spolverato Lorenzo, che ne sta facendo di tutti i colori. Più soggetti e persone della materia riferiscono che ha più volte bestemmiato. Poi ha preso a cazzotti muri, porte, dice parolacce forti a chiunque. Mi chiedo perché non sia stato espulso. Una risposta me la sono data. Credo che Lorenzo non venga squalificato perché ormai tutti si aspettano di vedere cosa farà ancora di peggio e si crea attesa. Lui ha un totale sprezzo di qualsiasi regola e condotta. Il punto è che giustificare certi comportamenti e farli passare come normali è molto pericoloso”.