Ormai appare come il televoto al Grande Fratello, in mano a fandom fanatici, sia “malato”. Sono in sostanza due gli schieramenti che da diverse settimane determinano ogni singolo verdetto del reality show condotto da Alfonso Signorini: gli Shailenzo e le Zelena. Il primo raggruppa i fan della coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, il secondo è nato per sostenere la ship saffica tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes, fino a che la modella brasiliana non ha deciso di staccarsi dall’ex Miss Italia e di intraprendere una frequentazione con Javier Martinez, circostanza che le ha causato un evidente calo di consensi.

I due fandom che decidono l'esito del televoto

Due fandom che hanno operato di pari passo con ciò che accadeva tra le mura della Casa più spiata d’Italia. In questo modo sono stati eliminati personalità importanti come Iago Garcia e Amanda Lecciso per salvaguardare Chiara Cainelli e Luca Giglioli (facenti parte del gruppo capitanato da Spolverato), oppure la clamorosa proclamazione di Jessica Morlacchi come seconda finalista con l’obiettivo di non far vincere Helena.

Zelena, foto hot in cambio di un voto per Zeudi Di Palma

Questo fino alla scorsa puntata andata in onda lunedì 10 marzo. Shailenzo e Zelena, infatti, si sono scontrati per la prima volta per la scelta della terza finalista, che vedeva in corsa sia Shaila che Zeudi (con loro al televoto c’erano anche Chiara, Mariavittoria e Stefania). Alla fine a trionfare è stata la Di Palma, e la sua vittoria ha evidenziato di fatto l’enorme divario che esiste in termini di consensi. L’ex Miss Italia ha infatti ottenuto il 49,2% delle preferenze, doppiando la Gatta, ferma al 22,83%.

Insomma, le Zelena sono nettamente più forti degli Shailenzo (sia Shaila che Lorenzo se ne sono resi conto), e Zeudi appare davvero imbattibile. Bot, VPN, email farlocche e, tramite gruppi Telegram, invio di foto a luci rosse in cambio di voti. Su X (ex Twitter), infatti, sono sputate delle chat in cui alcune Zelena inviterebbero gli utenti a votare per l’ex Miss Italia in cambio di scatti e selfie hot.

Speranze ridotte al lumicino per i sostenitori di Helena Prestes e Mariavittoria Minghetti. Per non parlare di Chiara, che senza l’appoggio dei due potentissimi fandom ha ottenuto solo lo 0,95% delle preferenze. Insomma, nessuno sembra in grado di soffiare la vittoria a Zeudi.