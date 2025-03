Archiviato Il Cantante Mascherato, in Rai fervono i preparativi per il nuovo show di Milly Carlucci. Rai Uno, infatti, ha deciso di affidarle uno spin off di Ballando con le Stelle che si chiamerà Sognando Ballando.

Come aveva anticipato Tvblog nei giorni scorsi, questo nuovo programma sarebbe una sorta di talent show in cui il pubblico avrà il compito di scegliere i maestri della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Nello show sarebbe poi prevista la partecipazione di alcuni concorrenti storici di Ballando. In gara ci saranno alcuni ballerini, già professionisti del settore, in coppia con alcuni maestri storici del dancing show. Il vincitore del programma, verrà promosso come nuovo maestro nella prossima edizione di Ballando con le Stelle.

Nelle scorse ore, TvBlog ha fornito ulteriori informazioni a riguardo: “Al momento che scriviamo sarebbero dieci le coppie in gara. Giudicati naturalmente dalla giuria storica dello show di Rai1. Al momento l’intenzione è di riaverli in studio tutti e cinque, anche se c’è ancora il dubbio che riguarda Guillermo Mariotto. Nel corso delle quattro puntate previste di Sognando Ballando, questo è il titolo del programma che siamo in grado di anticipare, è prevista la presenza in qualità di ospiti e ballerini, alcune delle coppie storiche di questi primi 20 anni di Ballando con le stelle. Sognando Ballando andrà in onda in diretta dallo storico Auditorium del Foro italico in Roma, con la medesima scenografia di Ballando con le stelle. L’appuntamento dunque con Sognando Ballando è previsto da venerdì 9 maggio, per quattro settimane su Rai1 con Milly Carlucci e tutto il gruppo storico di Ballando con le stelle”.