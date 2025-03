Ancora tre puntate e scopriremo chi sarà il vincitore della diciottesima edizione del Grande Fratello. Fino a poche settimane fa, i bookmaker davano per favoriti Lorenzo Spolverato e Helena Prestes, ma le cose sono cambiate quando ad inizio marzo Zeudi Di Palma si è posizionata in vetta su tutti i siti di scommesse.

Secondo le precedenti previsioni, la Miss Italia era la più quotata per la vittoria, seguita da Helena e Javier, ma adesso la situazione è cambiata nuovamente. La grande novità è rappresentata dal balzo in avanti che ha fatto Tommaso Franchi, che era fuori dalla top 5 e che invece adesso è al secondo posto un po’ ovunque.

Chi vince il Grande Fratello secondo le nuove previsioni dei bookmaker? Ancora Zeudi Di Palma, ma adesso il distacco dagli altri è ancora più marcato. Gli scommettitori, infatti, danno la sua vittoria quasi per certa. Su questo podio concordano praticamente tutti i maggiori siti. Le cose cambiano fuori dalla top 3, perché secondo Sisal al quarto posto ci sarà Javier Martinez, mentre per Gold Bet Lorenzo Spolverato. Nelle ultime posizioni ci sono Chiara Cainelli e Luca Giglioli. Ma i bookmaker non stanno tenendo in conto lo strapotere dei fandom. Tommaso (possibile vincitore per gli scommettitori) rischia di non arrivarci nemmeno in finale e lo stesso vale per Jessica e Javier. Le Zelena e gli Shailenzo infatti hanno già formato un’alleanza per portare Shaila Gatta, Chiara Cainelli e Giglio all’ultima puntata.

Chi vince il Grande Fratello? I pronostici degli scommettitori

Gold Bet

1. Zeudi Di Palma – 1.85

2. Tommaso Franchi – 5.00

3. Helena Prestes – 6.00

4. Lorenzo Spolverato – 7.00

5. Javier Martinez – 8.50

6. Jessica Morlacchi – 8.50

7. Shaila Gatta – 16.00

8. Mariavittoria Minghetti – 51.00

9. Chiara Cainelli – 51.00

10. Luca Giglioli – 71.00

Sisal

1. Zeudi Di Palma – 1.60

2. Tommaso Franchi – 5.00

3. Helena Prestes – 7.50

4. Javier Martinez – 9.00

5. Jessica Morlacchi- 9.00

6. Lorenzo Spolverato – 12.00

7. Shaila Gatta – 12.00

8. Chiara Cainelli – 33.00

9. Mariavittoria Minghetti – 100.00

10. Luca Giglioli – 100.00