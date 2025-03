Come ogni edizione del Grande Fratello che si rispetti, anche in quella ancora in corso sono scoppiate un’infinità di polemiche. Nella bufera sono finiti i fandom tossici che manipolano il televoto (togliendo potere al pubblico generalista) e Lorenzo Spolverato, che si è reso spesso protagonista di atteggiamenti e affermazioni discutibili. La frustrazione dei telespettatori cresce di puntata in puntata, e ad attirare le ire di chi guarda il reality è Alfonso Signorini, che in sostanza è il volto del programma.

Nella giornata di ieri, al conduttore è stato consegnato un tapiro d’oro in seguito all’esposto del Codacons, ai televoti alterati e per la mancata squalifica di Lorenzo Spolverato. Signorini non si è nascosto e ha spiegato di aver compreso il problema dei fan ossessionati che incidono in maniera determinante sul televoto, ed ha anche aggiunto che se fosse stato per lui, il modello milanese sarebbe già fuori dal GF.

Signorini su Spolverato: "Volevo buttarlo fuori, ma gli autori hanno detto di no"

“Per quanto riguarda il ripescaggio non è una decisione che ho preso io. L’azienda e il Grande Fratello hanno deciso di dare la possibilità di reintegrare alcuni ex gieffini tramite un televoto. Ma chi c’è dietro ai televoti? Non ci sono io. Vengono sbattuti fuori concorrenti storici di un certo livello, poi abbiamo questi ragazzini che hanno il sostegno delle fandom tossiche che fanno e disfano come vogliono loro. Io non sono responsabile di tutte le nefandezze e le schifezze che girano intorno ai fandom e ai social. Se io devo scegliere – per come sono io – tra Iago, Stefania, Shaila, Lorenzo, Zeudi, io scelgo Iago e scelgo Stefania.

Capisco che il pubblico si senta preso in giro, ma il problema non è mio, anzi, il problema me lo pongo anche io per primo. Più che pormi il problema cosa devo fare? Devo incatenarmi ai cancelli? Questo è un problema di chi produce il programma, del gruppo autoriale, dell’azienda. Se io potessi farei votare tramite sms ed escluderei quello dei social. Sarei la persona più felice del mondo e salverei anche la mia faccia, però io non posso decidere nulla di queste cose.

Quando ho detto che il finalista era Javier e non Lorenzo Spolverato? Quello è stato un errore della regia. Però io mi sono rotto le scatole di assumermi responsabilità che non ho. Hanno sbagliato e hanno mandato in onda il faccione di Javier. Il comportamento di Lorenzo Spolverato? Sì, è vero che sono state mandate via persone per meno. Come mai rimane? Se viene tenuto dentro perché dà molto al programma? Può anche essere, io non mi stupirei di questo. Se fosse per me io lo squalificherei, per me un calcio nel didietro e via.

Se io dico ‘buttiamolo fuori’ e mi viene detto ‘lasciamolo dentro’… chi me lo dice? Il gruppo di lavoro. Però li capisco perché è uno che funziona. Ma io non sono d’accordo”.