Simona Ventura torna a L’Isola dei Famosi, ma questa volta in veste di opinionista. Il nome della conduttrice circolava ormai da diverso tempo, ed è stato confermato da Alfonso Signorini nel corso del suo format Boom.

Il conduttore del Grande Fratello è stato piuttosto chiaro: “Se ci sarà Simona Ventura a L’Isola dei Famosi come opinionista? Mi sa di sì, ci sarà lei in coppia con la Gentili. È comunque un bel ritorno, accontentiamoci per adesso di questo. Le mancava giusto fare l’opinionista (a L’Isola dei Famosi, ndr), poi ha fatto tutto”. A vestire i panni dell’inviato sarà, invece, Pierpaolo Pretelli.

Nel frattempo proseguono i casting in vista della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Sul fronte maschile i nomi per adesso trapelati hanno entrambi smentito: non partirà né il calciatore Loris Karius né il ballerino Angelo Madonia. A tal proposito “la stessa fonte spiega a Fanpage.it che, mentre sulle donne la produzione sarebbe abbastanza decisa, ci sarebbe ancora da completare il gruppo degli uomini. In particolare, tra i naufraghi mancherebbe un prototipo specifico: quello del bel ragazzo. La direttiva della produzione sarebbe quella di cercare qualcuno simile per caratteristiche estetiche a Luca Vetrone, ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2023. ‘I casting sono iniziati a novembre ma, dopo quattro mesi di costanti selezioni, non lo hanno ancora trovato’, spiega la fonte”.