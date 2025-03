Ieri sera è andata in onda su Canale 5 una puntata speciale di Avanti un altro, spin off del game show di Paolo Bonolis. Per l’occasione, il conduttore ha voluto accanto a sé anche Maria De Filippi, con la quale ha dato il via ad un siparietto che ha coinvolto anche Uomini e Donne.

I due conduttori si sono esibiti insieme in un duetto (rivisitato) sulle note di E penso a te di Lucio Battisti. Ad un certo punto, la De Filippi ha invitato Bonolis a partecipare ad una puntata del Trono Over: “Posso dirti una cosa che avevo in mente da tanto? Vorrei chiederti se fossi così gentile da partecipare a una puntata del Trono Over. Una sola puntata perché so che c’è una persona che ne sarebbe felicissima che è Gemma! Abbiamo gli studi vicini”.

“Al Trono over? Quello dei vecchi? La Cipollari? Daje, una meglio dell’altra mi appioppi!”, ha ribattuto Paolo.