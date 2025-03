Durante una delle tante rotture tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato tra le mura della Casa del Grande Fratello, ad un certo punto sembrava che il modello milanese e Chiara Cainelli si stessero avvicinando. A notarlo era stata anche Stefania Orlando: “[…] Non so se avete notato ma Chiara pende proprio dalle labbra di Lorenzo sembra più lei la fidanzata di Lorenzo che Shaila”, aveva detto lo scorso febbraio la showgirl e conduttrice.

In seguito si era verificato un episodio “particolare” tra Lorenzo e Chiara che non era passato inosservato (in passato tra i due c'è anche stato un fitto scambio di like su Instagram). Su X (ex Twitter) era comparso un fermo immagine nel quale si vedeva Spolverato seduto accanto alla Cainelli, e sembrava che ad un certo punto i due si stringessero la mano. Tuttavia, quello screen non era chiarissimo, dato che la mano del gieffino milanese non si vedeva, anche se sembrava raggiungere quella della concorrente trentina sotto al tavolo.

Adesso che Shaila Gatta è uscita dalla Casa più spiata d’Italia, sta avendo modo di visionare filmati e clip che vengono portati alla sua attenzione dai suoi numerosi fan. A quanto pare, in uno di questi avrebbe notato una certa ambiguità di Chiara nei confronti del fidanzato, circostanza che non ha assolutamente gradito.

Intanto, stando a quanto rivelato da Biagio D’Anelli prima e da Grazia Sambruna poi, l’ex velina avrebbe confidato ad un amico di voler chiudere con Lorenzo: “Ho uno scoop proprio su Shaila e Lorenzo. Tutti si staranno chiedendo, ma alla fine, dopo il Grande Fratello, quando lui fra una settimana uscirà, staranno insieme, non staranno insieme? Un uccellino mi è venuto a dire, che Shaila ha già fatto sapere la sua posizione telefonicamente – ha detto la Sambruna a 361 Lounge -. Appena uscita dalla casa Shaila ha detto, ‘troviamo il modo di levarmi di dosso quel ragazzo’. Parlando di Lorenzo, e non ha usato il termine ragazzo, ha usato un dispregiativo, un termine non positivo che non starò certo più a ripetere”.