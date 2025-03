Lorenzo Spolverato ha ammesso (ma lo avevamo già capito) di quanto sia importante per lui vincere il Grande Fratello. Ieri sera, durante una chiacchierata con Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma, ha detto che dovrebbe trionfare lui, perché all’interno della Casa è maturato, ha in parte smussato alcuni lati del suo carattere, e soprattutto perché altre finaliste sono uscite e poi rientrate (si riferisce a Helena Prestes e Jessica Morlacchi).

Quando Lorenzo si lascerà definitivamente alle spalle la porta rossa, dovrà inevitabilmente fare i conti con quello che è il giudizio di media, opinionisti televisivi e pubblico generalista, che avrebbero voluto fuori dalla Casa già ad ottobre.

Lorenzo Spolverato: "Devo vincere io il Grande Fratello"

“Io ho sognato che vince Mariavittoria, lei è molto furba, poi ha due amiche come Jessica ed Helena che sono uscite e rientrate e sanno tante cose. Basta andare sotto il piumone e scoprire tutto. Infatti non sono contento per il gruppo che abbiamo qui con noi in finale. Io devo vincere, è la mia giustizia personale. Sono arrivato in finale con persone che hanno avuto la possibilità di uscire rientrare, guardare tutto, sapere robe. Io non lo dimentico! Questa è gente che si è studiata tutto. Io no, che cavolo ho visto? Poi a me hanno bacchettato perché ho guardato il profilo Instagram di Tommaso. Ma ci rendiamo conto?! Jessica è uscita e si è guardata i profili di tutti, ma li aveva già visti anche prima di entrare qui. Io non ho mai adulato o leccato nessuno per arrivare, ecco perché devo vincere.

Shaila dove sei? Devo vincere anche per te. Shaila ma tu hai già vinto. Devo vincere anche per questo.

Io sono onesto, mi meriterei di vincere anche per il cambiamento che ho fatto. Ma già mi hanno riconosciuto dei meriti, sono in finale, l’unico uomo che ce l’ha fatta. Però vedendo chi sono i finalisti non sono così felice, perché non c’è Giglio, non c’è Shaila. Al posto di Jessica o Helena avrei preferito vedere Mariavittoria in finale. Helena fa la regina, ma non deve vincere, lei è anche uscita. A sto punto dico… speriamo che io ce la faccia. Io vorrei vincere per sfida e gioco, per competizione, cavolo sì!”.