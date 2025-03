Nei mesi scorsi, la sorella di Helena Prestes, Mariana, ha mosso alcune critiche nei confronti di Javier Martinez, che secondo lei non avrebbe quasi mai difeso in maniera adeguata la fidanzata. Ora che è uscito dalla Casa del Grande Fratello, il pallavolista argentino ha detto di avere dei rimorsi, ed ha aggiunto di essersi pentito di non aver preso le difese della modella brasiliana. Durante una diretta su Instagram, Javier ha rivelato che dopo aver visto alcuni video ha capito che Helena aveva ragione su tutte, e che in taluni contesti avrebbe dovuto prendere le sue parti. L’ex gieffino ha però assicurato che in futuro sarà sempre accanto alla fidanzata.

Javier Martinez: "Mi pento di alcune cose, ho sbagliato"

“Io ed Helena abbiamo discusso qualche volta perché lei prendeva le situazioni di petto e io le ripetevo che era comunque un gioco. Però guardando certe clip mi pento di tante cose. Dovevo difenderla di più e mi prendo tutte le responsabilità. Questa per me è stata una lezione, rispetto alla quale fuori dalla casa con me accanto, nessuno mai più si permetterà di fare la voce grossa con lei. Infatti capisco anche la sorella di Hele che ha detto che io non ho preso abbastanza le difese. Dovevo farlo, ma da dentro non credevo che le cose fossero tutte così forti. Helena aveva davvero ragione. Ho visto dove ho sbagliato e mi è servito. Lo dico davanti a tutti e lo ripeto, da ora in poi se lei litigherà io mi metterò davanti a lei contro tutti. Dentro la casa pensavo ‘io sono un concorrente, lei un’altra e sta discutendo con altri concorrenti, è giusto che faccia da sola’. Ma non avevo visto e sentito tutto e ora ho anche compreso la cosa senza esserci dentro.

Non avevo mai avuto al mio fianco una persona così combattiva all’inizio mi ha spiazzato, ma solo perché non ero abituato. Lei però mi ha fatto crescere tantissimo. Come ho già detto, mi pento di non averla difesa tanto, anche perché ho visto tante cose. Ho visto chi sono le persone vere chi invece è stato molto falso, ed Helena ha sempre avuto ragione su tutto, io purtroppo certe volte ho avuto il prosciutto negli occhi, questo è stato un errore mio e lei mi conferma che è una persona straordinaria. Fuori si vede tutto e ho capito tanto altro rispetto a quello che credevo quando ero dentro. L’unico rammarico è questo, di essermi svegliato solo adesso”.