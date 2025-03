Nella serata di ieri, durante una lunga diretta Instagram con Gessica Notaro e Federico Chimirri, Javier Martinez ha rivelato i suoi rimpianti in merito al Grande Fratello, e si è detto pentito di non aver difeso a sufficienza la sua fidanzata, Helena Prestes. L’ex gieffino si è poi lasciato andare ad alcune confessioni circa i sentimenti che prova nei confronti della modella brasiliana, parlando anche di figli e di costruire una vita insieme.

Javier Martinez, le parole su Helena Prestes: "Mi manca molto"

“Sono sicuro come non mai del nostro amore e sento tanto la sua mancanza. Adesso mancano pochi giorni e la riabbraccerò presto, ma se io fossi uscito prima non so se ce l’avrei fatta a stare tutto quel tempo senza di lei. Ora sono abbastanza tranquillo perché sono in attesa di riaverla con me, ma so che lunedì saremo insieme. Ogni giorno che passa sento la conferma che ho bisogno di Helena accanto a me e nella mia vita. Se dovessi aspettare ancora un mese l’avrei vissuta malissimo sono sincero. Quanti figli vorrei da Helena? Tanti, una squadra di pallavolo.

Pochi giorni prima della mia uscita abbiamo anche avuto la prima discussione. Poi le ho dato un biglietto, le ho scritto “nonostante ci siano delle cose da chiarire, tu ricordati che sei l’amore mio”. Quando l’amore c’è va oltre tutto, anche quando ci sono dei punti da chiarire. Non butto al vento tutto perché ho avuto un momento in cui ero un po’ offuscato. Per questo ho voluto rassicurarla con quel biglietto. Il ti amo che le ho detto? Avevo un’ansia, perché ce l’avevo dentro e volevo dirle da giorni che l’amavo e dicevo a me stesso ‘perché vuoi dirlo e non trovi il coraggio?’. Alla fine è uscito!

Chi avrei scelto tra lei e il gioco? In maniera molto onesta vi dico che avrei scelto Helena. Ma poi io sono felice più adesso per lei che se ci fossi io lì dentro. Lei si merita la finale e la vittoria più di me. Poi è sempre stata al mio fianco nonostante tutto e tutti. Spero con tutto il cuore che lei vinca. Poi non vedo l’ora di rivederla per vivermela fuori dalle telecamere”.