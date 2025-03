Sono volati stracci dietro le quinte di Ne Vedremo Delle Belle. Giovanni Ciacci ha rivelato che una concorrente non si sarebbe presentata alle prove, mentre Angela Melillo ha detto che quando faceva la ballerina al Bagaglino, una “prima donna” (sua attuale collega nello show di Carlo Conti), l’avrebbe piazzata sempre in ultima fila: “Lei è bionda, ma non dico chi e. Come mai mi metteva sempre all’ultimo posto? Forse perché ero bionda e anche brava”. Come riportato dai colleghi di Biccy, questo mistero è stato risolto durante l’ultima puntata de La Volta Buona.

Domenico Marocchi ha svestito i panni di inviato e per un giorno per diventare investigatore, ed ha scoperto chi è la star che ha disertato le prove di Ne Vedremo delle Belle: “Pare che ci sia una concorrente, V. M. sono le iniziali, che non si sia presentata alle prove. Però attenzione, perché non è finita qui. La stessa persona, che è molto stellare è anche uscita dal gruppo. Per fare una citazione letteraria, è come Jack Frusciante è uscito dal gruppo. Sembra infatti che ci sia un gruppo WhatsApp. C’è un gruppo Whatsapp di tutte le showgirl e dopo la prima puntata una di loro ha abbandonato. Se sto parlando di Valeria Marini? Esatto, così dicono. Perché non era le proprie? Aveva un problema fisico, una forte emicrania. Mi hanno detto che era dovuta ai troppi messaggi delle altre su WhatsApp”.

Marocchi è stato dietro le quinte di Ne Vedremo Delle Belle ed ha cercato di indagare, chiedendo alle protagoniste dello show qualche informazione sul pettegolezzo riportato da Angela Melillo. Matilde Brandi ha indirizzato l’inviato: “Lorenza Mario è mora e lo stesso Pamela Prati, quindi sarà Valeria Marini la prima donna che al Bagaglino ha messo Angela in ultima fila”.

L’inviato de La Volta Buona ha quindi intercettato Valeria Marini nei corridoi Rai, ma lei ha negato categoricamente: “Amore no, non sono stata io. Infatti io sono famosa per aver avuto sempre le ballerine più belle accanto a me. Quindi non sono io!”.