Se pensavate che le fan della ship saffica tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes fossero esclusivamente brasiliane vi sbagliate di grosso. Damiano David, frontman dei Maneskin, è stato ospite di un programma radiofonico tedesco, e la conduttrice gli ha chiesto se seguisse il Grande Fratello: “Te lo dico perché io sono ossessionata dallo show, da quando a dicembre queste due ragazze si sono conosciute lì dentro, una è Zeudi Di Palma, la conosci?”.

Il cantante ha detto che segue il reality show condotto da Alfonso Signorini attraverso le clip che vede sui social, e che è a conoscenza del rapporto tra Zeudi e Helena, ma che non conosce i dettagli.

“Certo che conosco il Grande Fratello, perché è impossibile non conoscerlo. Onestamente, non guardo le puntate. Però guardo le clip su internet perché sono molto divertenti. La gente lì dentro impazzisce davvero. Sai che sono tutte celebrità italiane? Cioè, sono tutti vip italiani. Vanno lì e fanno casini. È molto divertente. Zeudi? Sì, so che c’è questa storia d’amore in corso, ma non conosco i dettagli. So solo che c’è un sacco di drama legato a queste due ragazze. Onestamente, non ho indagato troppo sulla questione. Se mi piacerebbe fare il concorrente del Grande Fratello? Ah, no. Però sarebbe il mio guilty pleasure stare lì solo come osservatore. E poi li capisco, eh. Sono chiusi in una casa per sei mesi. Venti persone per sei mesi. Impazzisci. È una follia, lo capisco. Non sto assolutamente prendendo in giro nessuno, anzi, li capisco. Penso addirittura che riescano a mantenere la calma fin troppo bene. Ma sarebbe molto interessante guardarlo dall’interno. Però non lo so… forse è meglio tenerlo come guilty pleasure”.