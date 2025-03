Dopo l’eliminazione nella semifinale del Grande Fratello, dopo la quale sembra aver litigato con le fan di Zeudi Di Palma presenti in studio e anche con Stefania Orlando, Shaila Gatta si è trincerata nel silenzio, circostanza che ha insospettito e non poco, dato che sul web si mormora che lei abbia già deciso di chiudere con Lorenzo Spolverato. A ciò si aggiunge che l’ex velina non ha ancora smentito questi rumor, e adesso pare sia anche arrivata una richiesta da parte sua agli autori. Shaila avrebbe chiesto di riavere tre magliette che la lasciato nella Casa e anche il suo profumo. Una richiesta che ha mandato in tilt Lorenzo, che non riesce a comprenderne l’urgenza.

Nel frattempo, Grazia Sambruna ha lanciato una nuova indiscrezione, rivelando che la ballerina originaria di Secondigliano potrebbe mollare Spolverato durante la finale del GF in programma lunedì 31 marzo: “Mi giungono altri rumor su Shaila e cosa avrebbe intenzione di dire a Lorenzo in finale lunedì (sappiamo che cambia idea molto spesso, magari poi ci ripensa, chissà). Allora per il momento sarebbe previsto in finale un blocco in cui Shaila ha un confronto con Lorenzo: avrebbe da dirgli che tra loro è finita, che è stato un ‘amore tossico’ e che lui l’avrebbe manipolata (nonché danneggiata nel gioco a proprio vantaggio)”.

Ma non è tutto. La Sambruna, infatti, ha anche aggiunto che Shaila potrebbe sganciare una bomba sul vero “guru della moda”: “Pare che Shaila abbia anche intenzione di dire a Lorenzo che il famigerato “guru della moda” non fosse quel ragazzo che si è presentato in trasmissione. Lei nutrirebbe forti dubbi in proposito”.