Lo scorso febbraio, Mediaset ha annunciato l’arrivo The Couple (che in Spagna è conosciuto come il Gran Hermano Duo), il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi. Nelle ultime ore, grazie ad alcuni spot pubblicitari, sappiamo che la prima puntata andrà in onda lunedì 7 aprile, che ci sarà una diretta come per il GF.

Ilary Blasi ha rivelato che ci sarà la diretta (proprio come per il Grande Fratello), e ha promesso un “reality game pieno di emozioni e colpi di scena, le coppie potranno provare a vincere solo se resteranno unite”.

La conduttrice ha anche parlato di un montepremi molto alto: “Benvenuti, oggi vi parlo di un programma che rivoluzionerà la televisione italiana, The Couple. In The Couple, le coppie vivranno insieme e dovranno superare sfide e prove di ogni genere. Ma attenzione, perché non si tratterà solamente di prove fisiche, ma servirà astuzia, strategia, ma soprattutto fiducia reciproca. Alla fine, solo una coppia vincerà. The Couple sta arrivando su Canale 5 e su Mediaset Infinity. Ma adesso vi dico una cosa, il premio finale sarà altissimo, fidatevi di me. Requisito per partecipare a The Couple? Ovviamente avere ottimi… riflessi. Insieme si affrontano le sfide e insieme si vince”.

Ma a quanto ammonta il montepremi per la coppia vincitrice? Nell’ultimo spot andato in onda, Ilary Blasi ha parlato addirittura di un milione di ruro: “I vincitori si porteranno a casa… un milione di Euro. Oddio un milione d’Euro?! Ragà ma davvero o state a scherzà, perché io senno faccio la concorrente”.