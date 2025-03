Ieri, sabato 29 marzo, è andata in onda la seconda puntata del Serale di Amici 24. Dopo tre manche, durante le quali le squadre si sono date battaglia, al ballottaggio finale per l’eliminazione sono arrivati Raffaela Mitaritonna, ballerina della squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri, e Luk3, cantante del team di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo.

A dover abbandonare definitivamente il talent di Maria De Filippi è stata Raffaella che, raggiunta dai microfoni di Witty, ha così commentato la sua eliminazione: "Io non sono stata molto nella Casetta, è stato un mese e mezzo, due mesi, però penso che sia diventata una seconda casa per me. I miei compagni nonostante il poco tempo mi sono stati molto vicini in qualsiasi situazione, quindi andandomene lascio comunque un pezzo di cuore lì. E’ stata un’esperienza bellissima, e penso che se si potesse rifare la rifarei per altre mille volte. Io ero incredula, pensavo ‘non è possibile!’, perché poi alla mia età non pensavo potessi arrivare qui, avevo fatto da una settimana 17 anni. Penso al primo giorno che ho fatto la puntata, dove ho preso la felpa, e mi ricordo che c’era mia madre con me, che mi sosteneva come sempre, e sentivo l’adrenalina a mille, speravo in tutti i modi di poter prendere il banco e di rimanere qui. E’ stato tutto bello, a prescindere da come è andata.

Uno si immagina quali possano essere le emozioni che uno può provare stando lì, però poi ballarci è tutt’altra cosa. Già da quando entriamo sentiamo il calore del pubblico che è un pubblico spettacolare, e ti fanno sentire in quel momento una persona speciale".

Raffaella ha poi letto il bigliettino che si era scritta prima che cominciasse la fase serale:“‘Hai lottato fino all’ultimo come sempre, ci hai creduto fino in fondo e hai provato mille emozioni. Sei stata brava e hai reso fieri di te la tua famiglia e coloro che ti sostengono e ti supportano da sempre. Raffy, a prescindere da tutto guarda sempre avanti e sii fiera di te stessa!’.

Me lo sono detta perché in qualsiasi cosa io faccia soprattutto se parliamo di ballo, io ci metto sempre in primis il cuore, e so che a prescindere da come possa andare una gara o in questo caso questo programma, io cerco di lottare sempre fino all’ultimo, e cerco sempre di dimostrare a tutti i sacrifici che ho fatto e che hanno fatto anche i miei genitori, perché sono stati davvero tanti e io li ringrazierò sempre, perché se ad oggi sono arrivata ad un punto nel mio mondo del latino è soprattutto grazie a loro che sono stati i primi a crederci, forse anche più di me!".

Raffaella ha infine concluso con un ringraziamento e un augurio ai suoi compagni: “Li ho ringraziati per essere stati presenti nei miei momenti no. Sono delle persone fantastiche e meritano di essere in questo posto, meritano di andare avanti e dimostrare quello che loro sono e sanno fare, perché sono davvero meravigliosi, tutti!”.