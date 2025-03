Poco prima che andasse in onda la semifinale del Grande Fratello, Pamela Petrarolo aveva annunciato di voler esprimere alcune critiche nei confronti di alcuni suoi ex coinquilini. “Stasera ci sarà la semifinale del Grande Fratello e io sono carichissima - aveva scritto su Instagram -. Avrei da dire una miriade di cose! Chissà se avrò modo di dirne almeno un paio. Io ce la metterò tutta. Odio la falsità. La finzione. L’inganno. Il pubblico va rispettato, non tradito. Assisteremo alla cosiddetta resa dei conti? Chissà… Io lo spero”. Tuttavia, l’ex volto di Non è la Rai non ha avuto modo di dire la sua durante la puntata, e così lei si è sfogata sui social.

“Sono un’attenta osservatrice e, in questi mesi, ho avuto modo di analizzare Zeudi sotto ogni aspetto. Devo ammettere che la stimo molto come concorrente, ma le critiche che voglio esprimere riguardano coloro che la sostengono per la vittoria. Pensate sia giusto che a trionfare sia una persona appoggiata da un fandom così aggressivo? Ovviamente, non attribuisco alcuna colpa a Zeudi, ma la sua vittoria rappresenterebbe anche il successo di chi diffonde violenza sul web. Detto questo, ci vediamo alla finale! Faccio un grande in bocca al lupo a tutti i concorrenti, compresa Zeudi, a cui mando un abbraccio. Ciao da Malala”.