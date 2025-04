Ilary Blasi si prepara al debutto di The Couple, il nuovo reality show che andrà in onda su Canale 5 a partire da lunedì 7 aprile. Nel frattempo, proseguono le udienze per la separazione da Francesco Totti, e in questo momento i fari sono puntati su una figura in particolare, quel Cristiano Iovino con cui la conduttrice avrebbe “preso un caffè” a Milano.

Al riguardo, per chiarire la natura del loro rapporto, il personal trainer è stato chiamato come testimone in tribunale per raccontare la sua versione dei fatti e il ruolo avuto nella crisi tra la Blasi e Totti. Come riportato dal Corriere della Sera, infatti, Iovino ha raccontato ciò che sarebbe successo tra lui e la conduttrice, smentendo la sua versione dei fatti e rivelando che tra loro ci sarebbe stata una vera e propria relazione: “Tra me e Ilary Blasi c’è stata una vera e intensa relazione, intima e sentimentale”.

Questa relazione avrebbe avuto inizio nel 2020, e i due si sarebbero visti in un lussuoso hotel di Milano, portando avanti incontri clandestini con la complicità dell’amica di lei Alessia Solidani. A quel tempo, la conduttrice avrebbe anche confidato a Cristiano che il suo matrimonio con l’ex calciatore della Roma fosse già in crisi. Ciò confermerebbe quindi quanto sostenuto dal “Pupone”, ovvero che il primo tradimento sarebbe da imputare alla Blasi, dal momento che la sua relazione con Noemi Bocchi sarebbe iniziata solo a ottobre 2021.