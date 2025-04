Con il passare dei giorni arrivano ulteriori conferme sul presunto flirt tra Sophie Codegoni e Nicolò Fagioli. L’ex concorrente della sesta Grande Fratello Vip, starebbe frequentando l’attuale centrocampista della Fiorentina, anche se al momento nessuno dei diretti interessati ha confermato o smentito questo pettegolezzo.

La nota influencer, dopo la fine della travagliata relazione con Alessandro Basciano e la successiva denuncia per stalking nei confronti di quest’ultimo, starebbe dunque provando a voltare pagina con l’ex calciatore della Juventus, da poco tornato in campo dopo aver scontato una pesante squalifica per una vicenda legata al calcioscommesse.

E’ di poche giorni fa la segnalazione arrivata a Deianira Marzano relativa ad un avvistamento di Sophie e Nicolò a Firenze (dove la Codegoni si è recata per un evento): “Ciao Deia. Ti confermo Sophie Codegoni in centro a Firenze con Nicolò Fagioli che ha appena finito i suoi allenamenti ed è corso da lei […] C’erano altre persone con loro”. Inoltre, nelle ultime ore la nota esperta di gossip ha condiviso tra le sue Instagram stories la foto di Fagioli in treno e, di fronte a lui, sembra esserci seduta Sophie. Tuttavia, la bionda in questione è girata di spalle, quindi non è dato sapere se si tratti o meno dell’ex gieffina.

Sophie Codegoni, la vicenda giudiziaria con Alessandro Basciano

Sophie Codegoni non arriva da un periodo semplice. La relazione con Alessandro Basciano, padre di sua figlia Céline Blue, è finita con pesanti accuse per molestie e stalking. Proprio di recente, i giudici del Tribunale del Riesame di Milano hanno deciso che il dj ligure dovrà mantenere una distanza di almeno 500 metri, e non potrà in alcun modo comunicare con la figlia se non sarà presente la madre. E’ bene specificare che al momento la misura resta sospesa per consentire a Basciano di presentare ricorso in Cassazione.

Nicolò Fagioli e il calcioscommesse

Nicolò Fagioli è stato coinvolto nel caso calcioscommesse durante il suo periodo alla Juventus. “Ho iniziato a scommettere a Tirrenia nel ritiro della Nazionale Under 21”, ha raccontato il centrocampista, ripercorrendo la genesi della sua ludopatia. Le scommesse erano sul tennis, “poi da settembre 2022, poiché dovevo restituire somme ingenti a varie piattaforme, iniziai a scommettere anche sul calcio, per provare a recuperare”. Fagioli ha dovuto scontare una squalifica di una stagione sportiva, dedicandosi a un percorso riabilitativo. Da gennaio veste la maglia della Fiorentina con cui sta provando a rilanciare la sua carriera.